Explozie într-un complex rezidențial de lux din Moscova. Cel puțin un om a murit VIDEO

O explozie puternică, în urma căreia un om a murit și mai mulți au fost răniți, s-a produs într-un complex rezidențial de lux din Moscova, relatează agenția rusă TASS.

Potrivit sursei citate, explozia s-a produs în holul de la parterul complexului rezidențial Alye Parusa.

În urma exploziei, geamurile și tavanul din gips-carton au fost deteriorate.

Din primele informații, un om a murit și patru au fost răniți.

Complexul rezidențial Alye Parusa (Pânze Roșii) este alcătuit din blocuri de zeci de etaje. Acolo, un apartament poate costa și milioane de dolari. Explozia nu a fost urmată de un incendiu.

Canalul de Telegram Baza, care de obicei are surse credibile în serviciile de forță ruse, a transmis că la intrarea în clădire a fost detonat un dispozitiv exploziv improvizat.

Canalul de telegram „112” a scris că a explodat o grenadă.

A pretty good explosion took place in the elite residential complex "Alye Parusa" at 77 Aviatsionna Street, in #Moscow

Who was the target this time? 🍿 pic.twitter.com/8b6EvVBiJy