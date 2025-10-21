Ipoteză nouă privind cauza catastrofei din Calea Rahovei. Conducta de gaze ar fi avut o fisură în exteriorul blocului

Scăpările de gaze care au generat explozia din cartierul Rahova ar fi apărut din cauza unei fisuri în conducta exterioară care alimentează blocul.

Specialiştii de la Institutul INSEMEX, cel care face expertiza asupra accidentului, au extras un tronson din conducta de gaze care alimentează blocul din cartierul Rahova, informează Observator News în seara de 21 octombrie 2025.

Tronsonul de conductă care a fost dezgropat de INSEMEX ar avea mai multe fisuri, care ar fi putut fi produse ca urmare a unui scurtcircuit la un cablu electric aflat în vecinătatea conductei de gaze.

