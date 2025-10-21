Ipoteză nouă privind cauza catastrofei din Calea Rahovei. Conducta de gaze ar fi avut o fisură în exteriorul blocului

Autor: Mihai Diac
Marti, 21 Octombrie 2025, ora 21:42
176 citiri
Ipoteză nouă privind cauza catastrofei din Calea Rahovei. Conducta de gaze ar fi avut o fisură în exteriorul blocului
Explozie bloc Rahova, București - FOTO Hepta

Scăpările de gaze care au generat explozia din cartierul Rahova ar fi apărut din cauza unei fisuri în conducta exterioară care alimentează blocul.

Specialiştii de la Institutul INSEMEX, cel care face expertiza asupra accidentului, au extras un tronson din conducta de gaze care alimentează blocul din cartierul Rahova, informează Observator News în seara de 21 octombrie 2025.

Tronsonul de conductă care a fost dezgropat de INSEMEX ar avea mai multe fisuri, care ar fi putut fi produse ca urmare a unui scurtcircuit la un cablu electric aflat în vecinătatea conductei de gaze.

Cine era femeia gravidă care a murit în urma exploziei din blocul din Rahova: „O familie distrusă de durere”
Cine era femeia gravidă care a murit în urma exploziei din blocul din Rahova: „O familie distrusă de durere”
Noi informații dramatice au ieșit la suprafață, după explozia din blocul din cartierul Rahova. Printre victimele dezastrului se numără Mirela, o tânără în vârstă de 24 de ani, care se...
S-a aflat cine este persoana blocată sub dărâmături în blocul din Rahova care a fost filmată făcând semne disperată în primele clipe de după explozie
S-a aflat cine este persoana blocată sub dărâmături în blocul din Rahova care a fost filmată făcând semne disperată în primele clipe de după explozie
S-a aflat cine este, de fapt, supraviețuitorul blocat sub betoane, în urma exploziei din blocul din cartierul Rahova. Operațiunea trupelor de intervenție a avut succes. Vineri dimineața, 17...
#explozie, #INSEMEX, #Rahova, #conducta gaze, #explozie bloc rahova bucuresti , #explozie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lovitura de teatru: dupa ce a fost condamnata la inchisoare, Shakira a fost data in judecata si i se cer 100 de milioane de euro
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Dupa ce l-a facut "praf" pe Cristi Chivu, Walter Zenga a decis sa spuna tot ce crede despre antrenor si despre Romania
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ipoteză nouă privind cauza catastrofei din Calea Rahovei. Conducta de gaze ar fi avut o fisură în exteriorul blocului
  2. 88 de milioane de euro valorează bijuteriile coroanei furate duminică de la Luvru. "Sperăm să nu le topească, pentru că nu vor câștiga această sumă"
  3. În ce țări exportă România armament. MAE a făcut publică lista livrărilor
  4. Europa și Ucraina pregătesc un plan de pace în 12 puncte pentru a pune capăt războiului cu Rusia. Ce ar putea cuprinde
  5. Summit-ul de la Budapesta pare să fi fost anulat. O întâlnire directă Trump-Putin nu este în pregătire "în viitorul imediat" - SURSE
  6. Rusia intensifică loviturile asupra uzinelor de armament ucrainene. Cum poate rezista industria?
  7. De la noi acum, de la speciali poate mai târziu...
  8. Moscova se pregătește de război cu NATO. Exercițiile „Zapad-2025” din Belarus, scenariu pentru 2030
  9. Capitala europeană ce va interzice trotinetele electrice închiriate, începând din 2026
  10. "Amatorism sau sabotaj?". Motivele pentru care avocatul Gabriel Biriș dă dreptate CCR, după blocare legii pensiilor magistraților. "Mă miră că scorul nu a fost 9:0"

Ultimele emisiuni

Acum 1 ora

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 146 - Rusia atac asupra României