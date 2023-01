Explozie la intrarea în aeroportul militar din Kabul, situat lângă Ministerul de Interne. Mai mulți afgani au murit VIDEO

O explozie a avut loc duminică dimineața, 1 ianuarie, la intrarea în aeroportul militar din Kabul, Afganistan. Bomba a ucis mai multe persoane.

Cel puțin 10 oameni au murit și 8 sunt răniți în urma bombei, scrie Gurbaksh Singh Chahal, CEO platformei de știri BNN, pe Twitter.

”Cauza exploziei nu este deocamdată cunoscută. Compatrioţi ai noştri au fost ucişi şi răniţi în explozie", a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne afgan, Abdul Nafy Takor. fără a oferi detalii cu privire la numărul persoanelor rănite sau ucise, potrivit AFP, dpa şi Reuters, citate de PRO TV.

Autorităţile anchetează incidentul.

Aeroportul militar din Kabul se situează lângă aeroportul internaţional al capitalei afgane şi lângă Ministerul de Interne afgan.

