Explozie la Amara. Punga de gaz descoperită în timpul unor lucrări de forare a sărit în aer. "S-ar părea că a fost o scânteie în interior" VIDEO

O explozie s-a produs, vineri seară, 29 august, la Amara, în locul în care o pungă cu gaze formată în subteran a fost atinsă în timp ce se executau lucrări de foraj pentru amenajarea unei fântâni. Pentru că zona este izolată, nu au fost raportate victime. Nu se cunosc, deocamdată, cauzele deflagrației, iar în zonă arde cu flacără de mari dimensiuni.

Vineri seara, la Amara s-a produs o explozie, acolo unde o pungă de gaze a fost atinsă în timp ce muncitorii forau pentru săparea unei fântâni.

”S-ar părea că a fost o scânteie în interior, nu se știe exact cauza”, au declarat pentru News.ro reprezentanți ai ISU Ialomița.

Potrivit acestora, în urma deflagrației nu sunt victime, zona fiind izolată, iar localnicii, evacuați.

Între timp, craterul din locul unde a fost descoperită punga cu gaz a crescut de la 20 de metri la aproximativ 40-50 de metri. Măsurătorile făcute la ora 19:00, vineri seară, indicau concentrații de amoniac și gaz metan mai scăzute față de cele inițiale, însă de atunci autoritățile au avertizat că există pericol de explozie.

Pericolul de explozie a fost descoperit în orașul Amara, județul Ialomița, vineri după amiază, în timpul unor lucrări de forare, când a fost descoperită o pungă de gaz.

Aproximativ o sută de persoane dintr-un cartier din oraș au fost evacuate imediat.

De asemenea, zona a fost izolată pe o distanţă de aproximativ 150-300 de metri.

Măsurătorile făcute de specialişti au detectat hidrogen suflurat, gaz metan şi amoniu.

Incidentul a fost anunţat vineri, după ce, în timp ce forau pentru amenajarea unei fântâni, mai multe persoane au constatat că în zonă se simte un miros puternic.

Furnizarea gazelor naturale şi a electricităţii în zonă au fost sistate, după ce echipajul CBRN (chimic, biologic, radiologic şi nuclear) a detectat hirdogen suflurat, gaz metan şi amoniu.

