Rușii sunt șocați de explozia din centrul Belgorodului: „Au distrus și teatrul din Mariupol cu o asemenea bombă” VIDEO

În noaptea de 21 aprilie, o explozie a răsunat în centrul orașului rus Belgorod, situat în apropierea graniței cu Ucraina, unde s-a format un crater cu o rază de 20 de metri.

Propagandiștii ruși recunosc drept cauză a exploziei că ar putea fi vorba de o bombă FAB-1500, care „a căzut” dintr-un avion care zbura spre Ucraina.

Jurnalistul Denis Kazansky scrie că un crater uriaș în centrul Belgorodului s-a format după cădere, dar nu și la detonarea bombei. „Este înfricoșător, o ticăloție? Acum gândiți-vă că avioanele rusești au bombardat Mariupolul cu astfel de FAB. Numai acolo au explodat. O astfel de bombă, de exemplu, a distrus Teatrul Dramatic Mariupol împreună cu oameni”, a comentat el.

First a loud whistle can be heard, and then the explosion occurs. pic.twitter.com/KspHEFzdBj

Între timp, locuitorii din Belgorod susțin că explozia a distrus jumătate din stradă: borduri, linii electrice au fost spulberate, o mașină a fost aruncată pe acoperișul unui magazin.

Autoritățile locale spun că niciunul dintre civili nu a fost rănit, iar propaganda a venit deja cu o versiune unui raid ucrainea.

După cum sa relatat anterior, locuitorii din Belgorod spun că au auzit un șuierat înainte de explozie și apoi a existat o vibrație puternică, asemănătoare cu un cutremur. Publicul rus specializat în subiecte militare sugerează că lovitura a fost efectuată de aeronave rusești, care au „pierdut” o bombă ghidată de o tonă și jumătate.

Belgorod citizens starts to realize why it is more convenient for their government to invest in air defenses instead of spending money and resources building Soviet monuments.

Btw, AFU is targeting both Belogorod & Bryansk regions daily.#lviv pic.twitter.com/EVBjCy1hR2