Cel puţin 12 persoane au fost ucise într-o explozie la o benzinărie din Daghestan, în sudul Rusiei. Deflagraţia a avut loc în capitala regională Makhachkala, care se află pe coasta Mării Caspice, la ora locală 21:40 (19:40 BST), potrivit BBC.

Alte 60 de persoane au fost rănite, în timp ce, potrivit unui raport rus neconfirmat care citează medici, bilanţul morţilor ar putea fi de 25 de persoane.

Cauza exploziei care a declanşat incendiul nu este încă clară. Imaginile au arătat un incendiu de mari proporţii care ilumina cerul nopţii şi mai multe maşini de pompieri la faţa locului. Aproximativ 260 de lucrători de urgenţă au fost mobilizaţi, la fel ca şi un avion pentru a evacua răniţii grav la Moscova, a precizat ministerul.

Agenţia rusă de ştiri Interfax a citat medici care au declarat că trei copii se numără printre morţi. Incendiul s-a extins pe o suprafaţă de 600 de metri pătraţi şi că există pericolul unor noi explozii.

Un martor anonim, citat de ziarul rusesc Izvestia, a declarat că incendiul a pornit de la o parcare de maşini situată vizavi de benzinărie. "După explozie, totul a căzut în capul nostru. Nu mai puteam vedea nimic", a declarat martorul.

