Explozie la 300 de metri de un reactor nuclear din sudul Ucrainei. Energoatom acuză Rusia pentru atacul asupra centralei VIDEO

Autoritățile ucrainene acuză Rusia de faptul că ar fi bombardat o centrală nucleară din sudul țării, aflată în regiunea Mykolaiv.

Potrivit Energoatom, compania energetică de stat ucraineană, racheta a căzut la 300 de metri de reactoarele nucleare.

VIDEO

”În această seară, ocupanții ruși au bombardat Zaporizhzhia, Mykolaiv și centrala nucleară din sudul Ucrainei. Racheta a căzut la 300 de metri de reactoarele nucleare”, a informat Energoatom.

O înregistrare video cu momentul exploziei a fost publicată pe Twitter.

President #Zelenskyy published a video of a rocket explosion on the territory of the South #Ukrainian nuclear power plant. pic.twitter.com/Vhhm3XePD5