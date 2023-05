Explozie controlată la Londra înainte de încoronare: Suspect arestat după ce a aruncat cu cartușe în curtea Palatului Buckingham

O explozie controlată a avut loc marţi seara la Palatul Buckingham, iar un bărbat a fost arestat în faţa reşedinţei regale după ce a aruncat cartuşe suspecte în curtea palatului, a anunţat poliţia, relatează BBC.

Un cordon de securitate a fost instituit după ce bărbatul a fost reţinut de poliţie, marţi, în jurul orei locale 19:00 (21:00, ora României), după ce s-a apropiat de porţile palatului, a precizat Scotland Yard.

De asemenea, bărbatul a fost găsit în posesia unei genţi suspecte, a declarat Poliţia Metropolitană. O explozie controlată a fost efectuată ca măsură de precauţie, după o evaluare din partea specialiştilor.

Suspectul a fost arestat sub suspiciunea de posesie a unei arme ofensive.

