Cel puţin zece persoane au murit şi peste o sută au fost rănite într-o explozie care a avut loc la un depozit de artificii din sudul Thailandei, informează AFP.

Explozia, care a avut loc sâmbătă după-amiază în oraşul Sungai Kolok, ar fi fost cauzată de lucrări de sudură într-o clădire în care se depozitau ilegal artificii.

”Am identificat 10 persoane decedate şi am găsit părţi din două cadavre pe care nu le putem identifica încă”, a declarat duminică guvernatorul provinciei Narathiwat, Sanan Pongaksorn, într-o conferinţă de presă.

Rattled many houses including ours, 12 kilometers away.

Explosion in Munduk, Thailand this afternoon.

”Trimitem medici legişti să facă teste ADN, dar primele rapoarte indică faptul ele că sunt distincte”, a adăugat el.

In Thailand, there was a powerful explosion in a warehouse with pyrotechnics. 9 people died, 130 were injured.

The shock wave passed through the market, the shopping center and 150 houses. Some houses are completely destroyed.

Rescuers are looking for people under the rubble pic.twitter.com/LGyrKc22ft