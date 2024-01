Explozie soldată cu zeci de morți și răniți, într-un depozit comercial. Unde s-a produs tragedia VIDEO

Cel puţin şase persoane au murit și peste 20 au fost rănite luni, 15 ianuarie, într-o explozie de origine necunoscută într-un depozit comercial în Baku, anunţă autorităţile, relatează AFP.

Explozia a fost urmată de un incendiu.

O anchetă penală a fost deschisă cu privire la ”încălcarea regulilor de securitate la incendiu”, anunţă într-un comunicat comun procurorul general şi Ministerul Situaţiilor de Urgenţă din capitala Azerbaidjanului.

Autorităţile au anunţat că au murit șase oameni și au fost rănite 24 de persoane.

Imagini publicate de presa locală surprind o clădire cu acoperişul sfârtecat şi în parte distrus din care se ridica un fum gros gri.

A powerful explosion occurred in a furniture workshop in Baku, many ambulance teams rushed to the scene, local media wrote that there were dead pic.twitter.com/z16nNBf5rE