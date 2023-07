Momentul uriașei explozii de la un depozit de muniție din Makiivka, în estul Ucrainei. Au sărit în aer sute de rachete rusești VIDEO

Explozia uriașă care a avut loc marți seară în orașul Makiivka, din apropiere de Donețk, s-a produs la un depozit de muniție al rușilor.

Pe rețelele de socializare au fost publicate imagini cu muniția existentă înainte de explozie precum și cu momentul deflagrației. În primele imagini se pot observa cantități importante de rachete, care ar fi urmat să fie folosite de armata rusă în războiul din Ucraina.

Armata ucraineană a afirmat marți seara că a vizat o „formațiune” rusă la Makiivka, oraș ocupat din estul Ucrainei, unde presa rusă a anunțat un mort și 36 de civili răniți într-un atac condus de Kiev.

„Ca urmare a puterii de foc a unităților forțelor de apărare (ucrainene), o altă formațiune de teroriști ruși din zona ocupată temporar din Makiivka a încetat să mai existe”, a informat Biroul de comunicare strategică al forțelor armate ucrainene, pe Telegram.

”Forțele ucrainene au efectuat „atacuri violente” asupra unor zone rezidențiale și a unui complex spitalicesc din Makiivka”, a declarat pe Telegram Denis Pușilin, șeful ocupației ruse din regiunea ucraineană Donețk. Un „bărbat născut în 1961 a murit și 36 de civili au fost răniți în diferite grade de gravitate”, potrivit agenției ruse Interfax, pe baza unui comunicat al oficialilor moscoviți din Donețk. Ucrainenii susțin, însă, că spitalul invocat era de fapt depozitul de muniții.

Footage of the attack in Makeevka yesterday. Russian forces stored a lot of ammunition in the yard of an unfinished residential area which caused an explosion.

Not Hospital #2 but an ammuniton site created by your forces right next to it, professional liar Denis Pushilin. pic.twitter.com/vhwFunAvov