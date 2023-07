Momentul în care un depozit de muniții din Grecia sare în aer în urma incendiilor de vegetație: ”O situație inedită” VIDEO

Un depozit de muniţii de la o bază aeriană grecească a explodat joi, 27 iulie, în urma incendiului de pădure din zona oraşului Volos, în zona central-estică a Greciei, astfel că au fost dispuse evacuări la Nea Anghialos, o localitate apropiată de acel oraş, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al pompierilor.

”O parte a depozitului de muniţii al cazărmii forţelor aeriene de la Nea Aghialos a luat foc şi a avut loc o explozie”, a declarat responsabilul citat.

Potrivit presei elene, în acel depozit sunt stocate arme pentru avioane F-16, bombe de 453,6 şi 907,2 kg, precum şi rachete.

”Este o situaţie inedită”, a remarcat la postul de radio Skai primarul din Nea Aghialos, Achilleas Beos. Din cauza suflului exploziei, ”vitrinele magazinelor s-au spart, va urma o noapte dificilă”, a avertizat edilul.

Wildfires In Greece reached an ammunition depot. Explosions are heard and felt by journalists who were reporting live!!! Scary! #wildfires #Greece #explosion pic.twitter.com/7WeWtjgEEp

Purtătorul de cuvânt al pompierilor a precizat că şapte avioane şi trei elicoptere de stingere a incendiilor acţionează în zonă pentru a stăpâni incendiile care de miercuri nu contenesc în regiunea Volos. ”Avioanele operează în măsura posibilului, ţinând cont de exploziile” din depozitul de muniţii, a adăugat reprezentantul pompierilor.

BREAKING 🚨 Massive explosion in an airforce ammunition depot in Volos, Greece after flames entered the area surrounding the base of the 111th fighter wing. #Greece #Βολος #Breaking pic.twitter.com/nncQJZYrLb