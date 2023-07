Explozie puternică în orașul Makiivka, în apropiere de Donețk. Ucrainenii ar fi lovit un depozit de muniție al rușilor VIDEO

O explozie puternică a avut loc marți seară în orașul Makiivka, în apropiere de Donețk, în Donbasul ocupat de Rusia. Este foarte posibil să fie vorba despre o lovitură a ucrainenilor cu o rachetă Storm Shadow, furnizată de Marea Britanie.

Forța exploziei arată că este, cel mai probabil, vorba despre un depozit de muniție.

Pe reţele de socializare au fost publicate în ultimele zile imagini cu cea ce pare a fi o versiunea modificată a avioanelor Su-24 pe care Forțele Aeriene Ucrainene le utilizează pentru a lansa rachetele Storm Shadow.

Astfel, după cum au sesizat analiştii militari, pilonii de susţinere de la avionul de vânătoare-bombardament britanic Tornado sunt folosiți pe bombardierele tactice ucrainene Su-24.

Ucraina a primit rachete aer-sol britanice moderne de tip Storm Shadow pe care a început deja să le folosească după integrarea pe aviația militară de luptă, în special pe avioane de tip Su-24.

