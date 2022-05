Explozie devastatoare la un hotel de 5 stele din Havana. Cel puțin 8 oameni au murit și 13 sunt dispăruți VIDEO

Cel puţin opt oameni au murit, circa 30 au fost răniţi şi 13 sunt daţi dispăruţi după o explozie produsă vineri, 6 mai, în hotelul de 5 stele Saratoga din centrul Havanei, informează AFP, citând responsabili locali şi media de stat cubaneze.

Hotelul era în renovare şi închis turiştilor, iar primele constatări indică o scurgere de gaz, a menţionat preşedinţia pe Twitter.

NOW - Explosion at history Hotel Saratoga in Havana, Cuba.pic.twitter.com/uPN9cyLrbA