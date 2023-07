O explozie misterioasă s-a petrecut miercuri după-amiază, la ora de vârf, în centrul oraşului Johannesburg, smulgând pavajul unei artere principale şi rănind în jur de patruzeci de persoane, au anunţat autorităţile în cursul serii, relatează AFP.

Serviciile de urgenţă au indicat iniţial o posibilă explozie a unor conducte de gaz subterane, dar compania de gaze Egoli a declarat că este "puţin probabil să fi fost cauzată de o conductă de gaz sau de o scurgere".

Chaos and Injuries in Johannesburg CBD: 41 People Injured in Mysterious Blast #SouthAfrica #JHBExplosion #JHBBlast #JHBInjuryIncident #JHBCBDIncident pic.twitter.com/M5nlUK56Lt

Explozia a sfâşiat efectiv asfaltul, prăbuşind carosabilul şi răsturnând mai multe vehicule, inclusiv taxiuri.

WATCH | Gas Explosion Shatters Bree Street: The Horrific Scene of the Blast that Left Johannesburg CBD in Ruins

A massive gas explosion caused by underground gas lines has rocked the Johannesburg CBD on Wednesday evening, leaving a trail of destruction and chaos.

The explosion… pic.twitter.com/TEInl6qnO5