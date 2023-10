Ce a provocat explozia uriașă din Marea Britanie. Autoritățile au anunțat că nu există victime VIDEO

O explozie uriașă a creat panică, luni seară, în orașul britanic Oxford, cerul fiind luminat de o imensă minge de foc.

Potrivit autorităților, explozia a avut loc la o fabrica de reciclare a deșeurilor alimentare din Oxfordshire. Unul dintre rezervoarele de biogaz a explodat după ce a fost lovit de fulger, relatează BBC.

La fața locului au ajuns 40 de pompieri, cu șase autospeciale. Aceștia au anunțat că nu s-au înregistrat victime.

Drumul A40 a fost închis, între Wolvercote și Eynsham, ca urmare a incidentului, dar s-a redeschis la scurt timp.

