Explozie puternică într-o moschee din Pakistan. Cel puțin 90 de persoane au fost rănite VIDEO

O explozie s-a produs luni în interiorul unei moschei din oraşul Peshawar, situat în nord-vestul Pakistanului, unde numeroase persoane se adunaseră pentru rugăciune, a anunţat un ofiţer de poliţie, transmit Reuters şi AFP.

''O parte a clădirii a căzut şi credem că mai multe persoane se află sub dărâmături'', a afirmat ofiţerul de poliţie Sikandar Khan.

Mohammad Asim, purtător de cuvânt al spitalului Lady Reading din Peshawar, a spus că unitatea medicală a primit 90 de răniţi, dintre care unii în stare critică.

O fotografie difuzată de media locală arată oameni adunaţi în jurul zidului prăbuşit al moscheii.

Potrivit unor surse spitaliceşti şi din poliţie citate de AFP, deflagraţia s-a soldat cu morţi.

⚡ Pakistan: Blast inside the Mosque near most secured Police Lines in Peshawar.

One side of the mosque has collapsed.

More than 50 injured. Death numbers not known yet. Emergency declared in nearby hospitals pic.twitter.com/F9VF5a3a4d