Explozii violente în centrul orașului Milano: Cel puțin patru răniți după ce mai multe mașini au luat foc, o școală a fost evacuată VIDEO

Mai multe explozii puternice au avut loc joi, 11 mai, în centrul orașului Milano, în zona Porta Romana. Flăcările au cuprins mai multe mașini și au afectat clădirile învecinate. O școală a fost evacuată. Cel puțin patru persoane sunt rănite.

Deflagrația inițială ar putea proveni de la o dubă încărcată cu butelii parcată în apropiere, potrivit Sky TG24.

O școală și un centru de bătrâni din apropiere au fost evacuate.

Un nor mare negru de fum este vizibil joi după-amiază în diferite zone ale orașului, iar pompierii intervin la fața locului.

