Explozie provocată într-un restaurant dintr-o zonă aglomerată, în Turcia: 7 oameni au murit, printre care trei copii VIDEO

Șapte oameni au fost uciși după o explozie care ar fi fost provocată într-un restaurant situat într-o zonă aglomerată din vestul Turciei, vineri, 30 decembrie. 4 adulți și 3 copii au murit după ce o canistră de gaz a explodat.

Alte cinci persoane au fost rănite, scrie The Washington Post.

Unul dintre răniți era în stare critică și intubat, cu arsuri de peste 80% din corp. El a fost era transferat în vestul provinciei Izmir pentru tratament, a scris ministrul Sănătății, Fahrettin Koca, pe Twitter.

Poliția a reținut o persoană suspectată că ar fi provocat explozia.

Explozia a avut loc în jurul orei 15:30, când o canistra de gaz a fost schimbată într-un magazin turc de tip fast-food, a declarat procuratura Nazilli.

Au fost emise mandate de reținere pentru cinci persoane.

‼️🇹🇷💥 At least 7 people lost their lives in an explosion at a restaurant in Aydin, #Turkiye, Ankara Masası newspaper reports.

The causes of the explosion are currently being established #Turkey pic.twitter.com/eEALRifGay