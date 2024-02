Cel puţin trei persoane au murit şi 271 au fost rănite într-un incendiu de mari dimensiuni cauzat de o explozie de gaz în noaptea de joi spre vineri la Nairobi, a anunţat inspectorul general adjunct al poliţiei kenyene, Douglas Kanja, citat de France Presse.

După câteva ore, în care au fost mobilizaţi numeroşi pompieri, incendiul a fost stins.

Un camion ”încărcat cu gaz a explodat, provocând o enormă minge de foc care s-a propagat” în Embakasi, un cartier din capitala kenyană, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului, Isaac Maigua Mwaura, pe platforma X (ex-Twitter).

Focul a ”avariat mai multe vehicule şi proprietăţi comerciale, printre care numeroase IMM-uri. Din păcate, au luat foc locuinţe din cartier şi un număr de oameni se aflau în interior întrucât era noapte târziu”, a precizat Isaac Maigua Mwaura.

