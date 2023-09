Explozie puternică în vestul Ucrainei după ce o conductă de petrol s-a rupt. Trei oameni sunt răniți VIDEO

Un incendiu de proporţii a izbucnit sâmbătă după ce o conductă de petrol s-a rupt în vestul Ucrainei, fiind rănite trei persoane, au declarat serviciile de urgenţă, relatează AFP.

"La ora locală 17:00 (14:00 GMT), lângă satul Strymba, din districtul Nadvirna, s-a rupt o conductă de petrol (150 de milimetri în diametru)", a menţionat Serviciul naţional de urgenţă al Ucrainei, adăugând că petrolul scurs a fost răspândit pe o suprafaţă de 100 metri pătraţi.

La faţa locului a izbucnit un incendiu din motive încă necunoscute, iar presa locală a relatat că a avut loc o explozie puternică.

A powerful explosion near the village of Strymba in Ivano-Frankivsk Region has been reported by the Ukrainian media.

According to preliminary information, the explosion occurred at a gas pipeline. pic.twitter.com/EyGwpYsuo8