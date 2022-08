3 morți și 39 de case avariate în urma unei explozii. Pompier: ”Clădirile nu sunt încă sigure pentru a intra”

Trei persoane au murit şi cel puţin 39 de case au fost avariate în urma unei explozii în Evansville, Indiana, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, şeful Departamentului de Pompieri, Mike Connelly, transmite CNN.

"Ar putea exista şi alte victime, nu am finalizat căutările", a spus Connelly.

"Clădirile nu sunt încă sigure pentru a intra", a adăugat acesta.

Ancheta iniţială arată că 39 de case au suferit "pagube grave sau minore", a adăugat şeful Departamentului de Pompieri.

Ulterior, acesta a precizat reporterilor că 11 dintre aceste 39 de case au rămas locuibile, adăugând că Crucea Roşie americană va ajuta familiile afectate.

