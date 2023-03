O explozie a avut loc în orașul rus Kolomna, regiunea Moscova, joi seara, 2 martie.

Explozia puternică a fost auzită în suburbiile din Kolomna, un oraș aflat la puțin peste 100 de kilometri de capitala rusă Moscova.

Locuitorii au declarat că sunetul a fost auzit în tot orașul.

Propagandiștii raportează că serviciile de urgență au ajuns la locul exploziei. Deocamdată nu există detalii despre ce s-a întâmplat, potrivit pravda.com.

În același timp, locuitorii din zonă, citați de canalele rusești Telegram, susțin că au auzit un șuierat înainte de explozie: "Am auzit un șuierat, iar apoi a avut loc o explozie".

Locuitorii din zonă au postat pe rețelele de socializare videoclipuri cu urmările exploziei din suburbiile din Kolomna.

În urmă cu câteva zile, o dronă s-a prăbușit în apropiere de Kolomna, la aproximativ 100 de metri de o stație de comprimare a Gazprom.

Experții au examinat teritoriul dintre Kolomna și Voskresensk, dar nu au reușit să găsească nimic suspect; aceștia și-au suspendat căutările până a doua zi dimineață.

Alte surse au declarat pentru Baza că sunetul asemănător unei explozii ar fi putut fi, de fapt, sunetul unui avion MIG care se deplasa supersonic pe cerul de deasupra orașului. Acestea au explicat că înregistrarea video care arată flăcările a surprins poluarea luminoasă de la marile sere din apropiere.

CCTV Cameras in the Russian City of Kolomna in the Moscow Region captured the sound of an Explosion somewhere near the City, the cause is still Unknown. pic.twitter.com/wS2f7MiwAX