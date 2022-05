Explozia ”catastrofică” a unui tanc rusesc pe frontul de est VIDEO

Rușii continuă să aibă pierderi mari de echipamente militare și în estul Ucrainei.

Canalele media ucrainene prezintă ceea ce ar fi ”explozia catastrofică” a unui tanc rusesc pe frontul de est.

Nu se precizează cauza exploziei, însă este posibil ca echipamentul militar să fi trecut peste o mină sau să fi fost lovit de o rachetă antitanc.

#Ukraine: A catastrophic explosion of what is claimed to be a Russian tank on the Eastern front. pic.twitter.com/5ty1J6i4I9