Explozie la o fabrică de armament din SUA. Bilanțul preliminar raportează mai mulți morți și răniți

O explozie masivă a avut loc vineri, 10 octombrie, la o fabrică de explozibili din Tennessee, SUA.

Mai multe persoane au murit, iar altele sunt date dispărute, potrivit bbc.com.

Sunt raportate informații despre o explozie uriașă la o fabrică de explozibili militari din Tennessee.

Presa locală relatează că mai multe persoane sunt date dispărute.

Explozia a fost confirmată de Biroul Șerifului din Comitatul Hickman.

„Putem confirma că a avut loc o explozie la compania Accurate Energetic Systems, în zona Bucksnort”, a declarat biroul șerifului.

„Serviciile de urgență se află în prezent la fața locului și lucrează pentru a gestiona situația”, a adăugat acesta.

O operațiune de căutare este în desfășurare după ce o explozie puternică a zguduit vineri o fabrică de producere a explozibililor dintr-o zonă rurală a statului Tennessee.

Deflagrația a ridicat nori groși de fum în aer și a făcut ca locuințele aflate la kilometri distanță să se cutremure, potrivit AP.

Există victime și răniți în urma exploziei, dar Tennessee Emergency Management Agency nu oferă niciun număr, deoarece Departamentul de Sănătate nu le-a confirmat, a declarat prin telefon purtătoarea de cuvânt Kristin Coulter.

Ads

Șeriful comitatului Humphreys, Chris Davis, a spus la o conferință de presă că „mai multe persoane, în acest moment, sunt date dispărute.”

„Încercăm să fim atenți la familii și la acea situație,” a spus Davis.

În prezent nu se știe câte persoane se aflau în clădire în momentul exploziei.

Forța exploziilor a fost resimțită de locuitorii din Lobelville, aflat la aproximativ 20 de minute cu mașina, și a făcut ca locuințele să se cutremure.

„Am crezut că casa s-a prăbușit cu mine înăuntru,” a declarat Gentry Stover pentru Associated Press, telefonic. „Locuiesc foarte aproape de Accurate și mi-am dat seama cam la 30 de secunde după ce m-am trezit că a trebuit să fie de la ei.”

Fabrică de producție specializată în explozibili

Nu este clar ce a provocat explozia.

Documentele publice arată că acea companie a vândut numeroase tipuri de arme armatei SUA, inclusiv dinamite, mine terestre și pulbere explozivă pentru obuze de calibrul mare.

Fabrică se află într-o zonă rurală. Pe acest amplasament există opt clădiri care fabrică, depozitează și cercetează explozibili pentru piețele „militare, aerospațiale și de demolare comercială.”

Accurate Energetic Systems vinde produse explozive pentru o gamă largă de scopuri, de la demolări structurale până la operațiuni strategice de deschidere, potrivit site-ului companiei. Unele dintre produsele listate spre vânzare sunt proiectate de Department of Defense și aprobate pentru utilizare de către unități militare străine, forțe de poliție și clienți comerciali.

Ads