O explozie într-o fabrică de cipuri provoacă pierderi de 600 de milioane de dolari. Gigantul Intel anunță probleme și pentru piața calculatoarelor

Autor: Vlad Ionescu
Vineri, 30 Octombrie 2026, ora 22:32
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O explozie într-o fabrică de cipuri provoacă pierderi de 600 de milioane de dolari. Gigantul Intel anunță probleme și pentru piața calculatoarelor
FOTO Intel

Intel estimează că explozia produsă luna aceasta la fabrica sa din Kiryat Gat, Israel, îi va reduce veniturile cu aproximativ 600 de milioane de dolari în două trimestre. Producția a fost oprită aproape două săptămâni, iar compania încă verifică ce materiale mai pot fi recuperate.

Impactul imediat ar urma să fie de aproximativ 300 de milioane de dolari în trimestrul al patrulea din 2026. Un efect asemănător este așteptat și în primul trimestru din 2027.

Fabrica din Kiryat Gat produce în principal procesoare pentru centre de date, folosind procesul de fabricație Intel pe 10 nanometri. Compania spune că producția ar trebui să înceapă din nou să crească spre finalul acestei săptămâni.

Explozia din 14 octombrie a provocat moartea a doi muncitori, iar o a treia persoană a fost grav rănită. Intel colaborează cu autoritățile care investighează incidentul.

Problema apare într-un moment slab pentru piața PC-urilor

Incidentul din Israel vine într-o perioadă în care Intel se confruntă deja cu o cerere mai slabă pentru procesoarele destinate calculatoarelor personale. În trimestrul al treilea, compania a raportat venituri totale de 16,51 miliarde de dolari, în creștere cu 21% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Totuși, veniturile din procesoarele pentru PC-uri au scăzut cu 5%, la 8,1 miliarde de dolari. În schimb, divizia pentru centre de date și AI a crescut cu 78%, până la 7,3 miliarde de dolari.

Pentru trimestrul al patrulea, Intel estimează venituri între 15 și 16 miliarde de dolari. Analiștii se așteptau la aproximativ 17,07 miliarde de dolari. Compania crede că slăbiciunea pieței PC-urilor va continua cel puțin până în prima jumătate a anului 2027.

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