Momentul exploziei la o fabrică de explozibili din Rusia. Trei persoane au murit și cinci sunt rănite VIDEO

Trei persoane au murit şi alte cinci au fost rănite în urma unei explozii produse vineri seară la fabrica de explozibili Avangard din oraşul Sterlitamak, în regiunea Bashkortostan, a anunţat guvernatorul regional Radi Habirov pe canalul său de Telegram.

Guvernatorul a precizat că experţii criminalişti investighează cauza deflagraţiei, respingând speculaţiile potrivit cărora ar fi fost vorba despre un atac cu drone ucrainene.

Russia's Avangard chemical plant suffered a major explosion this evening, reportedly heavily damaging the site. The Avangard plant is a major Russian ammunition production hub under Rostec, handling both manufacture and disposal. pic.twitter.com/dEUBGNoxkD — OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 17, 2025

Operaţiunile de căutare şi salvare au fost finalizate sâmbătă dimineaţă, după ce echipele de intervenţie au lucrat toată noaptea la faţa locului.

NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦, 18 Okt 2025 Footage captures the moment of the explosion at the Avangard explosives and ammunition plant in Sterlitamak, Bashkortostan. A new collodion production workshop was hit. Local reports confirm at least two dead. The cause of the blast remains unclear. pic.twitter.com/2fIHoODmA1 — Jörg Schlüter3 🌻💚🇺🇦🏳️‍🌈🫶 (@Schluter3Jorg) October 18, 2025

Fabrica Avangard produce explozibili industriali şi se ocupă, de asemenea, de demontarea muniţiilor.

🚨🇷🇺BLAST AT RUSSIAN EXPLOSIVES PLANT KILLS THREE IN BASHKORTOSTAN An explosion at the Avangard explosives plant in Sterlitamak, Bashkortostan, killed three and injured five, officials said Saturday. The blast, which occurred Friday evening, was not linked to Ukrainian drone… https://t.co/aEYYhgahgz pic.twitter.com/9JlPbkLBae — Info Room (@InfoR00M) October 18, 2025

Din 2022, unitatea se află sub controlul conglomeratului industrial de stat Rostec.

