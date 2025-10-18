Momentul exploziei la o fabrică de explozibili din Rusia. Trei persoane au murit și cinci sunt rănite VIDEO

Autor: Catalina Sirbu
Sambata, 18 Octombrie 2025, ora 12:16
360 citiri
Momentul exploziei la o fabrică de explozibili din Rusia. Trei persoane au murit și cinci sunt rănite VIDEO
Guvernatorul a precizat că experţii criminalişti investighează cauza deflagraţie FOTO X/ Militarnyi

Trei persoane au murit şi alte cinci au fost rănite în urma unei explozii produse vineri seară la fabrica de explozibili Avangard din oraşul Sterlitamak, în regiunea Bashkortostan, a anunţat guvernatorul regional Radi Habirov pe canalul său de Telegram.

Guvernatorul a precizat că experţii criminalişti investighează cauza deflagraţiei, respingând speculaţiile potrivit cărora ar fi fost vorba despre un atac cu drone ucrainene.

Operaţiunile de căutare şi salvare au fost finalizate sâmbătă dimineaţă, după ce echipele de intervenţie au lucrat toată noaptea la faţa locului.

Fabrica Avangard produce explozibili industriali şi se ocupă, de asemenea, de demontarea muniţiilor.

Din 2022, unitatea se află sub controlul conglomeratului industrial de stat Rostec.

