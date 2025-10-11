O explozie de proporții a distrus complet o clădire a companiei Accurate Energetic Systems, un producător de explozibili pentru uz militar și industrial din statul american Tennessee. Potrivit autorităților locale, 18 persoane sunt fie decedate, fie date dispărute, iar zona afectată se întinde pe aproximativ 1,3 kilometri pătrați, relatează CNN.

Deflagrația a avut loc vineri dimineață, în jurul orei 7:45, și a fost suficient de puternică pentru a fi resimțită la peste 20 de kilometri distanță. Deși autoritățile au confirmat existența unor victime, bilanțul exact nu a fost încă făcut public. Operațiunile de căutare și identificare sunt în desfășurare.

„Este cea mai gravă scenă pe care am văzut-o în întreaga mea carieră”, a declarat șeriful Chris Davis, vizibil afectat de cele întâmplate. „Este un iad pentru noi toți. Lucrăm neîntrerupt pentru familiile implicate.”

Major explosion hit the Accurate Energetic Systems factory in Bucksnort, Tennessee. The blast destroyed a building, was felt up to 20 miles away, and left 19 workers missing. Several deaths and injuries have been confirmed. AES makes explosives for military and industrial… pic.twitter.com/D2PzZBJ4Ru — Clash Report (@clashreport) October 10, 2025

Situație fluidă, anchetă complexă

Inițial, autoritățile au raportat că 19 persoane ar fi dispărute, însă ulterior a fost identificată una dintre ele în afara locului incidentului. În prezent, echipe mixte de anchetă — inclusiv agenți federali și specialiști ai FBI — lucrează pentru a confirma prezența angajaților în incinta fabricii la momentul exploziei, folosind inclusiv date de localizare de la antenele de telefonie mobilă.

Investigația este condusă de Biroul pentru Controlul Alcoolului, Tutunului, Armelor de foc și Explozivilor (ATF), în colaborare cu autoritățile locale din comitatele Hickman și Humphreys. Echipele de intervenție sunt așteptate să rămână în teren cel puțin pe durata weekendului.

În cursul după-amiezii de vineri, compania a emis un comunicat în care a catalogat explozia drept „un accident tragic”, exprimându-și solidaritatea cu familiile afectate și mulțumindu-le echipelor de salvare.

Fabrică cu istoric de incidente și sancțiuni

Accurate Energetic Systems operează pe un teren de aproximativ 525 de hectare, în apropiere de granița dintre cele două comitate menționate. Conform autorităților, în momentul exploziei se aflau mai mulți angajați în perimetrul clădirii distruse, însă numărul exact nu este clar.

Compania a mai fost implicată într-un incident similar în aprilie 2014, când o explozie a dus la moartea unui angajat și rănirea altor patru. În urma acelui eveniment, Administrația pentru Sănătate și Securitate Ocupațională (OSHA) a amendat firma pentru mai multe încălcări ale normelor de protecția muncii. Ultimul control notabil, din 2019, s-a soldat cu o sancțiune de 7.200 de dolari, pentru lipsa unor echipamente de protecție și deficiențe în instruirea personalului.

Datele disponibile arată că, din 2016 până în prezent, compania a raportat 46 de accidente de muncă, fără alte decese. În 2024, firma a înregistrat cinci accidente și o îmbolnăvire profesională.

Impact puternic în comunitate

Comunitatea locală este profund afectată de tragedie. Potrivit senatorului Kerry Roberts, fabrica era un angajator important și respectat în zonă. „E obișnuit să vezi oameni cu șepci inscripționate cu numele companiei. Era parte din identitatea locului. Pentru familiile implicate, e o lovitură devastatoare.”

Mai mulți locuitori din zonă au declarat că au simțit explozia ca pe un cutremur. „Am crezut că s-a prăbușit casa peste mine”, a spus Gentry Stover, care locuiește în apropiere. „După câteva secunde, mi-am dat seama că trebuie să fi fost fabrica.”

Alți trei oameni au fost transportați la spitale locale cu răni ușoare, potrivit rețelei medicale TriStar. Doi dintre aceștia au fost externați în aceeași zi.

Contracte militare în desfășurare

Fabrica produce explozibili speciali pentru Departamentul de Război al SUA și pentru piețele industriale. În septembrie, compania a primit un contract în valoare de aproape 120 de milioane de dolari pentru furnizarea de TNT, potrivit informațiilor publice.

Ancheta privind cauzele exploziei este abia la început și, potrivit primarului din Hickman County, Jim Bates, „va dura mai multe zile”. Potrivit acestuia, una dintre clădirile principale a fost complet distrusă.

„Este o imagine greu de privit. Gândurile noastre se îndreaptă către toți cei afectați”, a declarat Bates.

