Cine era femeia gravidă care a murit în urma exploziei din blocul din Rahova: „O familie distrusă de durere”

Autor: Dan Stan
Duminica, 19 Octombrie 2025, ora 14:59
1118 citiri
Cine era femeia gravidă care a murit în urma exploziei din blocul din Rahova: „O familie distrusă de durere”
Familie care locuia în blocul din Rahova: mama, fiul fiica gravidă

Noi informații dramatice au ieșit la suprafață, după explozia din blocul din cartierul Rahova. Printre victimele dezastrului se numără Mirela, o tânără în vârstă de 24 de ani, care se pregătea să dea viață unui copil.

Tânăra care urma să devină mamă era gravidă în șapte luni. Ea locuia în blocul grav afectat împreună cu fratele său, în vârstă de 17 ani. Puștiul a fost rănit, dar a supraviețuit în urma exploziei. Din păcate, Mirela și fetița ei nenăscută nu au avut nicio șansă. Au decedat pe fondul impactului și a prăbușirii parțiale a blocului.

Apel umanitar pentru familia Mirelei, femeia însărcinată decedată în urma exploziei

În social media, apropiații Mirelei au lansat un apel umanitar pentru familia sa. Familia Mirelei trăiește o imensă tragedie: au pierdut-o pe femeia care aștepta venirea pe lume a bebelușului, dar și casa, plus obiectele personale.

„Ajutor pentru familia Stanciu. Victimele exploziei din Rahova. Dragi prieteni, cu inima grea, vă scriem despre o tragedie care a lovit crunt familia celui mai bun prieten al meu, Stanciu Răzvan. În urma exploziei devastatoare din blocul din Rahova, prietenul meu a supraviețuit, însă sora lui, Mirela, în vârstă de doar 24 de ani și însărcinată în 7 luni, și-a pierdut viața.

Mama lor, care era la muncă în clipa aceea, este devastată. A lăsat în urmă o familie distrusă de durere și complet lipsită de sprijin: și-au pierdut sora/fiica, viitoarea nepoțică și casa, în același timp. Nu mai au nimic. Nici locuință, nici bunuri, doar o durere sfâșietoare și un gol imens. Pentru a-i ajuta să se ridice măcar puțin din această tragedie, am deschis o strângere de fonduri. Orice ajutor, oricât de mic, este un pas spre a-i sprijini să o ia de la capăt. Acum au nevoie de sprijinul nostru”, se arată într-o postare publicată pe Facebook, de un apropiat al familiei îndurerate.

Trei persoane au murit în urma exploziei din blocul din Rahova. Alte 15 persoane rănite au fost raportate.

