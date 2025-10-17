Directivele poliției după explozia devastatoare din București: ”Nu vă apropiați. Există riscul altor deflagrații, prăbușiri sau scurgeri de gaze”

Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 10:25
Imagine cu blocul afectat. FOTO: Facebook/ Meteoplus
Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (DGPMB) a publicat un comunicat de presă în urma exploziei care a lăsat o gaură în mijlocul unui bloc din București.
Instituția a transmis modul în care oamenii legii au intervenit la locul incidentului și a transmis recomandări pentru evitarea zonei.
„În urma producerii unei explozii, în Sectorul 5, polițiștii au intervenit de urgență pentru delimitarea perimetrului de siguranță și pentru sprijinirea echipelor operative de intervenție.
Polițiștii rutieri au implementat măsuri de deviere a traficului, în zona afectată, pentru a asigura fluidizarea circulației și este acordat sprijin la evacuarea persoanelor din zona de risc.
De asemenea, se acordă sprijin pompierilor, astfel încât intervenția acestora să se desfășoare în condiții de maximă siguranță.
În acest moment, activitățile sunt în dinamică, pentru salvarea persoanelor și stabilirea tuturor circumstanțelor producerii evenimentului.
În contextul producerii acestei explozii, Poliția recomandă cetățenilor următoarele măsuri de siguranță:
1. Evitați zona afectată - Nu vă apropiați de perimetrul de intervenție, chiar dacă explozia s-a produs deja. Există riscul altor deflagrații, prăbușiri sau scurgeri de gaze.
2. Respectați indicațiile autorităților - Urmați instrucțiunile polițiștilor, pompierilor și ale echipelor de intervenție. Nerespectarea acestora poate pune în pericol vieți.
3. Nu atingeți obiecte suspecte sau resturi - Acestea pot reprezenta un pericol sau pot constitui probe importante în ancheta penală.
4. Nu blocați căile de acces - Evitați să staționați cu autovehiculele în apropiere de zona de intervenție pentru a permite accesul echipelor de salvare.
5. Furnizați informații utile - Dacă ați fost martor la eveniment sau aveți date relevante, contactați autoritățile la numărul unic de urgență 112.
6. Sprijiniți persoanele vulnerabile - Dacă observați copii, vârstnici sau persoane cu dizabilități în apropiere, oferiți sprijin sau semnalați prezența acestora autorităților”, a transmis DGPMB.
Explozie puternică într-un bloc din Rahova București
O explozie a avut loc vineri, 17 octombrie, într-un bloc de locuințe din cartierul Rahova, Sectorul 5 din București.
Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție. Tot oamenii din...
