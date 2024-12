Poliția olandeză suspectează o mână criminală în explozia de la Haga. „Există indicii că este vorba despre o crimă” FOTO/VIDEO

Autorităţile olandeze anunţă că suspectează că un act de origine criminală se află la originea exploziei care a provocat sâmbătă surparea unui imobil şi moartea a cel puţin cinci persoane, relatează AFP.

Salvatori căutau în dărâmături după explozia care a avut loc sâmbătă dimineaţa, 7 decembrie, însă numărul persoanelor prinse sub dărâmături rămâne necunoscut.

”Nu ştim în continuare ce a provocat explozia. Ceea ce este clar pentru noi este că există indicii că este vorba despre o crimă”, a declarat diminică procuroarea generală Margreet Froberg.

Froberg a anunţat că nu este încă posibil să se spună mai multe despre aceste indicii, în interesul anchetei.

Cinci corpuri au fost scoase de sub dărâmăturile imobilului de trei etaje. O persoană a fost scoasă în viaţă şi a fost transportată de urgenţă la spital.

În total patru răniţi au fost spitalizaţi.

Pers was korte tijd dichter bij de locatie toegestaan. De ravage is goed zichtbaar. Inmiddels is pers weer weggestuurd van deze plek. #Tarwekamp #DenHaag pic.twitter.com/Qh2kJyvEe5

Autrorităţile au declarat că intensitatea incendiului nu permite identificarea victimelor decât cu ajutorul datelor ADN, ceea ce complică calculele privind numărul persoanelor care ar putea fi date dispărute.

Directoarea Poliţiei din Haga, Karin Krukkert, a declarat că căutările se concentrează asupra unei maşini care a fost văzută părăsind locul în mare viteză la puţin timp după explozie, sâmbătă, la ora locală 6.15 (7.15, ora României).

”Este evident că ne-ar plăcea mult să stăm de vornă cu şoferul acestei maşini”, a declarat ea, în pofida faptului că legătura între maşină şi explozie nu este încă clară.

SUFERINŢĂ

Două echipe au fost constituite în vederea anchetei, una care să identifice victimele, cealaltă să cerceteze cauzele exploziei, a anunţat Krukkert, precizând că ancheta va dura.

Primarul oraşului, Jan van Zanen, a declarat că echipe de salvatori de elită lucrează la faţa locului şi căutau în subsolurile clădirii surpate, într-o ultimă încercare de a găsi corpuri.

Bij daglicht wordt de ravage van de rampplek in Mariahoeve zichtbaar. Zaterdagochtend was er een grote explosie, de brand is nog niet uit. Het zoeken naar slachtoffers is daardoor nog lastig. Volg het nieuws in ons liveblog: https://t.co/rYJN6TNTKo pic.twitter.com/EGLvj82iWK