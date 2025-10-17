În cât timp ar putea fi gata consolidarea blocului din Rahova, distrus de explozie. Opinia unui expert

Experții tehnici au de realizat o expertiză în urma cărora să fie transmise recomandări instituțiilor abilitate, în urma tragediei privind explozia din blocul din cartierul bucureștean Rahova. Legat de perspectivele pe termen lung, se au în vedere două scenarii: fie consolidarea clădirii, fie demolarea.

Alin Gabriel Udriște, inginer proiectant în structuri de rezistență, militar în rezervă, fost șef de secție în cadrul MApN, în cadrul Inspecției de Stat în construcții, direcția Domenii și Infrastructuri, a oferit câteva comentarii pentru Ziare.com, în urma evenimentului nefericit.

Proprietarii și chiriașii din blocul respectiv au șanse minime de a mai utiliza imobilul afectat. Potrivit expertului, consolidarea clădirii ar putea dura minimum doi ani. Însă demolarea ar putea fi o soluția mai inspirată.

„O expertiză tehnică poate fi gata și în 3 zile. Dar, dacă există fonduri, consolidarea s-ar face în cel puțin 2 ani. În condițiile în care există elemente dislocate, există posibilitatea ca expertul tehnic să propună varianta demolării și de refacere a construcției în același amplasament. Dar asta înseamnă costuri foarte mari”, a declarat Udriște pentru Ziare.com.

Explozie în Rahova. „Filmul” evenimentelor, pe scurt

Vineri, 17 octombrie, în jurul orei 09:00, o explozie extrem de puternică a avut loc la etajul 5 dintr-un imobil din cartierul bucureștean Rahova. 3 decese, 13 răniți și mai multe imobile distruse au fost raportate.

Prezent la fața locului, Raed Arafat a oferit detalii despre complexitatea misiunii de salvare și a subliniat decizia Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC).

„A fost activată unitatea care răspunde pentru situația de cutremur. Se desfășoară operațiune de căutare la etajele inferioare, operațiune extrem de riscantă. ISC a dat verdict că blocul este în risc de colaps. Echipele medicale au fost retrase”, a declarat șeful DSU.

Confirmarea riscului de prăbușire are consecințe directe și asupra locatarilor care au supraviețuit. Raed Arafat a anunțat că, din motive de siguranță, accesul va fi interzis.

„Nu se va putea intra în bloc pentru recuperarea de acte, documente, bunuri”, a precizat oficialul DSU.

Potrivit primelor informații, Distrigaz pusese sigiliu la instalația de gaz în ziua de joi, 16 octombrie. Există posibilitatea ca un locatar din imobil să fi rupt sigiliul, aceasta fiind o posibilă cauză a exploziei. Procurori au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

