Explozie urmată de un incendiu la o uzină petrochimică din Rusia VIDEO

O explozie urmată de un incendiu la o conductă de combustibil a uzinei petrochimice Sterlitamak din regiunea Başkiria din Rusia, la est de Moscova, a rănit trei persoane, au declarat luni, 19 august, autorităţile locale, relatează Reuters.

O înregistrare video postată pe reţelele sociale arată pompieri care se luptau cu incendiul, despre care serviciile de urgenţă au declarat că a fost stins.

Nu a fost imediat clar ce a cauzat incidentul.

Explosions at a petrochemical plant in Sterlitamak. Three people were injured

Russian media claim that an overhead gas pipeline caught fire there. According to preliminary data, the accident injured three people.

As Baza writes, in the morning the company was conducting a… pic.twitter.com/t8AGHwsevu