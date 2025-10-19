Explozie produsă la o centrală termică într-o locuință din Dâmbovița. Două persoane au fost rănite

Autor: Catalina Sirbu
Duminica, 19 Octombrie 2025, ora 13:44
208 citiri
Explozie produsă la o centrală termică într-o locuință din Dâmbovița. Două persoane au fost rănite
Calorifer FOTO Pixabay

Două persoane au fost rănite duminică, 19 octombrie, fiind duse la spital în urma unei explozii produse într-o casă din localitatea Ulmi, judeţul Dâmboviţa.

Deflagraţia, produsă la o centrală termică, nu a fost urmată de incendiu.

Potrivit ISU Dâmboviţa, explozia a avut loc la o centrală termică, situată în bucătăria unei locuinţe din comuna Ulmi.

La faţa locului au fost trimise trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă şi un echipaj SMURD de la Detaşamentul de Pompieri Târgovişte, precum şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Dâmboviţa.

„Două persoane, un bărbat în vârstă de 49 de ani şi o femeie de 51 de ani, conştiente, au fost preluate de echipajele medicale şi transportate la spital pentru investigaţii suplimentare”, informează ISU Dâmboviţa.

Pompierii au constatat că, în urma evenimentului, structura de rezistenţă a locuinţei nu a fost afectată.

Explozie la un bloc din municipiul Bistrița. Cauza posibilă, o acumulare de gaze
Explozie la un bloc din municipiul Bistrița. Cauza posibilă, o acumulare de gaze
O explozie s-a produs duminică dimineața, 19 octombrie, la un bloc din municipiul Bistrița, toate persoanele din imobil autoevacuându-se. ''Pompierii militari intervin în municipiul...
Apartamentul din care a izbucnit explozia din Rahova aparținea unei avocate. Un influent artist, susținător AUR, sugerează că ar fi fost eliminată, pentru că apăra victime de la Colectiv
Apartamentul din care a izbucnit explozia din Rahova aparținea unei avocate. Un influent artist, susținător AUR, sugerează că ar fi fost eliminată, pentru că apăra victime de la Colectiv
Noi detalii ies la iveală despre explozia devastatoare din cartierul Rahova, în urma căreia trei persoane și-au pierdut viața, iar alte 15 au fost grav rănite. Potrivit unei rude,...
#explozie, #casa, #centrala , #explozie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cel mai bogat om din Ucraina, gata sa dea o lovitura de proportii in Romania: un "gigant" de 2.100.000.000 de lei
Digi24.ro
Inregistrare socanta la cateva minute dupa explozia din Rahova. Ce ii spune angajatul Distrigaz unuia dintre pompieri
Adevarul.ro
Noua teorie despre autism. Pretul pe care omenirea il plateste pentru evolutia prea rapida a creierului

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Jaf la Muzeul Louvre din Paris. Hoții au reușit să fugă cu bijuterii de mare valoare. Cel mai vizitat obiectiv turistic din lume a fost închis
  2. Explozie produsă la o centrală termică într-o locuință din Dâmbovița. Două persoane au fost rănite
  3. Descoperire bizară într-o locuință din Argeș. Cum au aflat autoritățile că o persoană deține două exemplare de râs african, cu restricţii severe în legislația românească
  4. Vulcanul Taftan din Iran se trezește după 700.000 de ani
  5. Revoltă și proteste în comunitățile de romi, după proiectul care interzice căsătoriile între minori. „Logodna este o arvunire, să se cunoască tinerii”
  6. Un șofer de 24 de ani s-a crezut pe pista de raliuri pe autostrada A0. Cu ce viteză a fost prins de poliție
  7. Atac cu drone ucrainene asupra unei rafinării din Rusia. Un incendiu a izbucnit în uzină VIDEO
  8. George și Alex Soros se pregătesc pentru o posibilă confruntare cu administrația Trump. „Dă-mi omul, și-ți voi găsi infracțiunea”
  9. Un summit al disonanțelor: Trump și Putin, invitați la masa lui Orban, fără tacâmuri pentru Europa
  10. Bruxelles-ul ia în calcul blocarea fondurilor UE pentru statele care nu reformează sistemele de pensii