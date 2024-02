Trei locuințe distruse după ce o centrală a explodat, în Timișoara: ”Am crezut că a fost o bombă atomică”

Trei case din Timișoara, construite în aceeași curte, au fost distruse după ce o centrală alimentată cu butelie de gaz a explodat în una dintre ele. Opt persoane, între care patru copii, au avut nevoie de îngrijiri medicale, astfel că au fost transportate la spital.

Toate persoanele care au fost acasă la momentul impactului au scăpat doar cu răni ușoare și atacuri de panică. Vecinii povestesc că s-au speriat deoarece zgomotul a fost extrem de puternic.

”Ceva fără de cuvinte s-a auzit. Deci pe noi ne-a șocat. Am crezut că a fost o bombă atomică. S-a lăsat la noi în curte. Toată curtea ne e plină de sticle, țigla de pe casă s-a dat jos. Deci e un dezastru”.

„Am fost aici, în casă, și dintr-o dată am auzit boom și toți am fugit desculți afară să vedem ce e și am văzut că a sărit țiglă de la noi de pe casă și aici o sărit sticle, tot”.

„Stau pe strada cealaltă și s-a ridicat acoperișul. Așa s-a simțit”

Tot cartierul s-a auzit. Pai dacă vin din Traian Vuia. Păi, doi kilometri”, au declarat vecinii pentru Știrile ProTV.

La fața locului s-au deplasat un echipaj de la furnizorul de gaze și unul de la Inspectoratul de Stat în Construcții. Oamenii din casa distrusă se încălzeau cu o centrală alimentată de o butelie, depozitată afară. O acumulare de gaze în camera tehnică, unde se afla centrala, a generat deflagrația.