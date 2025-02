Explozie într-un mall din Taiwan. Cel puțin patru persoane au murit și alte 26 au fost rănite FOTO/VIDEO

Cel puţin patru persoane au murit şi 26 au fost rănite după ce s-a produs o explozie, probabil cauzată de o scurgere de gaz, într-un mall din oraşul Taichung, în centrul Taiwanului, printre victime fiind şi turişti care veniseră din Macao, celebru centru de jocuri de noroc, relatează Reuters şi AFP.

Unul dintre răniţi se află la terapie intensivă în spital, a declarat Ministerul Sănătăţii.

Doi morţi şi cinci răniţi sunt turişti din Macao, au precizat serviciile de pompieri.

Explozia s-a produs la etajul al 12-lea al centrului comercial Shin Kong Mitsukoshi, unde este zona de restaurante, dar aceasta era închisă, pentru că aveau loc lucrări de renovare.

Deflagraţia a fost atât de puternică, încât a provocat pagube până la etajul 9, iar resturi masive au căzut în mijlocul străzii din apropierea locului dezastrului.

Potrivit primarului oraşului, Lu Shiow-yen, explozia a afectat o zonă mare şi cel puţin un trecător se numără printre victime.

A massive gas explosion occured, blowing 4 people out of the 12th-floor food court. Rescue efforts continue.

🚨🇹🇼Gas Explosion at Taichung Shin Kong Mitsukoshi, Taiwan - 11:33 AM

56 de maşini de pompieri şi 136 de persoane au fost mobilizate pentru operaţiunile de căutare şi salvare.

BREAKING: Rescue operations underway following deadly Taichung mall explosion

A suspected gas explosion has caused significant damage to the Shin Kong Mitsukoshi department store in Taichung’s Xitun district. pic.twitter.com/wNrYOOVyi8