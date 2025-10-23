Mărturia federalului prins acasă de explozia din Rahova, la etajul unu: ”Eram undeva lângă pat, e ca atunci când îți iei un KO în cap”

Joi, 23 Octombrie 2025, ora 12:16
357 citiri
Petre Bulmaga FOTO FB Petre Bulmaga
Petre Bulmaga, secretar general al Federaţiei Române de Arte Marţiale, se numără printre cei afectaţi grav de explozia recentă din Sectorul 5 al Capitalei. Bulmaga şi-a pierdut apartamentul şi bunurile personale.
ANS a precizat că i-a oferit oficialului sprijin imediat şi cazare temporară în cadrul Complexului Sportiv Naţional „Lia Manoliu”.
„Locuiesc la Lia Manoliu. Până la lămurirea lucrurilor, îmi asigură domnul ministru cazare și masă de urgență. Ne ajută dânsul momentan. (n.r. Bogdan Matei, șeful ANS). Mi-a spus: ”Dom'le, stați aici până se hotărăsc lucrurile”, mai ales că am și birourile la Lia Manoliu, sunt și antrenor la lot, secretar la federație. A avut o reacție foarte bună.
Primăria ne-a alocat până vinerea trecută o cameră (n.r. în altă zonă), dar mâine trebuie să o părăsim. Dar o să-mi iau lucrurile pe care le am acolo, le recuperez și le aduc aici, la Lia Manoliu, unde o să rămân în perioada următoare.
Eu locuiam fix în acel bloc, la etajul unu. Pe mine m-a prins explozia singur acasă. Eram în casă, undeva lângă pat, m-a izbit, m-a aruncat...O bună perioadă, nu mi-am dat seama ce s-a întâmplat, e ca atunci când îți iei un KO în cap.
Durează până îți revii, să vezi de unde a venit. Începuseră alarmele de la mașini, lumea a început să țipe, să plângă, să țipe după ajutor. E acel moment după dezastru...Era praf peste tot, nu se vedea nimic.
Eu n-am luat nimic, nici borseta! Mi-am luat doar telefonul, o jachetă și pantalonii! Am pierdut tot! Eu stăteam acolo din 2000.
Exact ca după bombardament! Dacă puneți imaginile acestea lângă cele din Ucraina, nu e nicio diferență!”, a mărturisit federalul pentru Gsp.ro.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Explozie puternică într-un bloc din Rahova București
Petre Bulmaga, secretar general al Federaţiei Române de Arte Marţiale, se numără printre cei afectaţi grav de explozia recentă din Sectorul 5 al Capitalei. Bulmaga şi-a pierdut apartamentul...
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, consideră „oarecum greşită” procedura prin care compania Distrigaz, în momentul în care este sesizată că se simte miros de gaze în anumite zone, doar...
Explozia puternic mediatizată din blocul din Rahova a făcut ca interesul românilor pentru asigurarea locuințelor să crească semnificativ, vânzările de polițe facultative urcând cu 60%...
Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a afirmat miercuri, 22 octombrie, referitor la explozia de la blocul din Rahova, că, dacă vreo persoană din companiile implicate nu şi-a făcut treaba, fie că...
Cercetarea la faţa locului în cazul exploziei de la blocul din Sectorul 5 al Capitalei s-a desfăşurat zilnic, fără pauze, încă din momentul incidentului, anunţă specialiştii. Activitatea...
În urma exploziei de la blocul din Rahova, Poliția Capitalei a transmis că activitățile structurilor Ministerului Afacerilor Interne s-au concentrat „în primă fază pe activități de...
Petre Bulmaga, secretar general al Federaţiei Române de Arte Marţiale, se numără printre cei afectaţi grav de explozia recentă din Sectorul 5 al Capitalei. Bulmaga şi-a pierdut apartamentul...
Foștii proprietari ai blocului de pe Calea Rahovei din București, afectat de explozia din 17 octombrie, se vor regăsi într-o situație fără precedent: apartamentele lor vor fi reconstruite pe...
Explozia care a avut loc recent într-un bloc din cartierul Rahova după o acumulare de gaze este o tragedie dintr-un lung șir de „drame repetabile”, avertizează fostul judecător Cristi...
Montarea senzorilor de gaze este obligatorie prin lege, din 2008, în încăperile unde există aparate consumatoare de gaz, precum centrala sau aragazul. Reglementarea a fost modificată de mai...
Explozia care a ucis 3 oameni în blocul din Rahova scoate la suprafață și miracole. O cățelușă din rasa rottweiler nu doar că a supraviețuit deflagrației, dar a rămas în apartamentul...
Scăpările de gaze care au generat explozia din cartierul Rahova ar fi apărut din cauza unei fisuri în conducta exterioară care alimentează blocul.
Specialiştii de la Institutul INSEMEX,...
Ministerul Dezvoltării anunţă, marţi, 21 octombrie, că sprijină financiar reconstruirea blocului de pe Calea Rahovei din Bucureşti, afectat de explozia produsă în data de 17 octombrie,...
Echipele Distrigaz Sud Reţele lucrează marţi, 21 octombrie, pentru reluarea alimentării pentru clienţii de pe mai multe străzi afectate de explozia din cartierul Rahova care s-a produs în 17...
Pacienții răniți în urma exploziei care a zguduit cartierul Rahova pe 17 octombrie vor fi externați la finalul acestei săptămâni de la Spitalul Clinic de Urgență „Floreasca”, a...
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București transmite că ancheta în cazul exploziei produse într-un bloc din cartierul Rahova continuă luni și marți cu cercetări la fața locului, la...
Agenția Națională de Administrare Fiscală a anunțat luni, 20 octombrie, că firma despre care locatarii blocului explodat din Rahova spun că a rupt sigiliul pus, cu o zi înainte, de...
Rețelele sociale și mai ales TikTok-ul au fost invadate cu mesaje conspiraționiste legate de catastrofa din cartierul Rahova, soldată cu trei morți și mai mulți răniți, deși această...