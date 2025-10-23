Mărturia federalului prins acasă de explozia din Rahova, la etajul unu: ”Eram undeva lângă pat, e ca atunci când îți iei un KO în cap”

Autor: Teodor Serban
Joi, 23 Octombrie 2025, ora 12:16
357 citiri
Petre Bulmaga FOTO FB Petre Bulmaga

Petre Bulmaga, secretar general al Federaţiei Române de Arte Marţiale, se numără printre cei afectaţi grav de explozia recentă din Sectorul 5 al Capitalei. Bulmaga şi-a pierdut apartamentul şi bunurile personale.

ANS a precizat că i-a oferit oficialului sprijin imediat şi cazare temporară în cadrul Complexului Sportiv Naţional „Lia Manoliu”.

„Locuiesc la Lia Manoliu. Până la lămurirea lucrurilor, îmi asigură domnul ministru cazare și masă de urgență. Ne ajută dânsul momentan. (n.r. Bogdan Matei, șeful ANS). Mi-a spus: ”Dom'le, stați aici până se hotărăsc lucrurile”, mai ales că am și birourile la Lia Manoliu, sunt și antrenor la lot, secretar la federație. A avut o reacție foarte bună.

Primăria ne-a alocat până vinerea trecută o cameră (n.r. în altă zonă), dar mâine trebuie să o părăsim. Dar o să-mi iau lucrurile pe care le am acolo, le recuperez și le aduc aici, la Lia Manoliu, unde o să rămân în perioada următoare.

Eu locuiam fix în acel bloc, la etajul unu. Pe mine m-a prins explozia singur acasă. Eram în casă, undeva lângă pat, m-a izbit, m-a aruncat...O bună perioadă, nu mi-am dat seama ce s-a întâmplat, e ca atunci când îți iei un KO în cap.

Durează până îți revii, să vezi de unde a venit. Începuseră alarmele de la mașini, lumea a început să țipe, să plângă, să țipe după ajutor. E acel moment după dezastru...Era praf peste tot, nu se vedea nimic.

Eu n-am luat nimic, nici borseta! Mi-am luat doar telefonul, o jachetă și pantalonii! Am pierdut tot! Eu stăteam acolo din 2000.

Exact ca după bombardament! Dacă puneți imaginile acestea lângă cele din Ucraina, nu e nicio diferență!”, a mărturisit federalul pentru Gsp.ro.

