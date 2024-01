Explozie catastrofală la o fabrică de articole pirotehnice. 20 de oameni au murit FOTO/VIDEO

O explozie devastatoare s-a produs miercuri, 17 ianuarie, la o fabrică de artificii din Thailanda.

Potrivit presei locale, explozia s-a produs în jurul orei 15:30, în provincia Suphanburi din centrul țării.

Echipele de salvare prezente la fața locului au anunțat inițial 18 morți, însă, potrivit informațiilor ulterioare, numărul victimelor este de 20.

About 20 people were killed in an explosion at a fireworks factory in Suphanburi province in central Thailand. This was reported by local media. pic.twitter.com/0JolXkqE9i

Explozia a fost urmată de un incendiu.

An explosion in a firework factory in Suphanburi province in central Thailand has killed nearly 20 people and several people are injured. Thai PM @Thavisin instructed authorities to prioritise of medical care of the injured victims. https://t.co/rLShMu81V7

Potrivit localnicilor, în momentul exploziei, în fabrică erau prezenți între 20 și 30 de angajați.

At least 17 people have died in an explosion at a fireworks production factory in Suphan Buri's Mueang District, according to news reports. Some sources report the number as 23.

The explosion occurred around 15:30. Locals said approximately 20-30 people were working in the… pic.twitter.com/WHKEoga9RT