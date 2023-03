Explozie devastatoare la o uzină siderurgică. Cel puțin 5 oameni au murit și 25 au fost răniți VIDEO

Cel puţin cinci oameni au murit şi 25 au fost răniți sâmbătă în urma unei explozii a centralei de oxigen a unei uzine siderurgice din apropierea oraşului portuar Chittagong din Bangladesh, relatează AFP.

Explozia a avut loc în centrala de oxigen a oţelăriilor Sheemadin din oraşul industrial Sitakunda, în jurul orei 16.30 (10.30 GMT).

”Pompierii au adus incendiul sub control şi au salvat persoanele care se aflau în uzină”, au anunțat autoritățile.

Şeful districtului administrativ, Mohammad Fakhruzzaman, a declarat pentru AFP că cel puţin cinci persoane şi-au pierdut viaţa şi 25 au fost rănite.

🚨VIDEO: 6 dead, several injured after an explosion and fire at an oxygen plant in Chittagong, Bangladeshpic.twitter.com/R9TKEGnhGg #news #TheFOXposts