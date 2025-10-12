Dezastrul găsit după explozia de la fabrica de armament din SUA. Autoritățile nu cred că există supraviețuitori. „Este și mai devastator decât credeam inițial” VIDEO

Autor: Catalina Sirbu
Sambata, 11 Octombrie 2025, ora 23:26
Dezastrul găsit după explozia de la fabrica de armament din SUA. Autoritățile nu cred că există supraviețuitori. „Este și mai devastator decât credeam inițial” VIDEO
Locul exploziei FOTO X/ Twisted Eagle

Nu se așteaptă să fie găsit vreun supraviețuitor după o explozie majoră produsă vineri la o fabrică de muniție din Tennessee, în urma căreia 18 persoane sunt date dispărute, au anunțat autoritățile.

Echipele de salvare încă speră să găsească pe cineva în viață dintre cei dispăruți, dar presupun că aceștia au decedat, a declarat Chris Davis, șeriful comitatului Humphreys, potrivit bbc.com.

„Pe măsură ce ne ocupăm de acest caz, constatăm că este și mai devastator decât credeam inițial”, a spus el într-o conferință de presă.

Rămâne neclar ce a cauzat explozia la fabrica din Bucksnort, Tennessee, situată la aproximativ 90 km sud-vest de Nashville. Facilitățile produc și dezvoltă explozivi.

Înregistrările video realizate vineri arătau incendii încă active, vehicule carbonizate și fum ridicându-se deasupra clădirii distruse. Oficialii au declarat că deșeurile erau împrăștiate pe aproximativ jumătate de milă în jurul locului unde se afla clădirea.

Compania Accurate Energetic Systems, care gestionează fabrica, și-a suspendat activitatea.

Peste 300 de salvatori de stat și locali au căutat zona încă de vineri dimineață, dar nu au găsit niciun supraviețuitor, a declarat șeriful Davis sâmbătă.

„În ceea ce privește orice persoană care se afla în acea clădire… putem presupune că este decedată”, a spus el presei.

Până sâmbătă dimineață, misiunea de salvare s-a transformat într-o operațiune de recuperare, a adăugat Davis, vizibil emoționat.

FBI este prezent la fața locului pentru a efectua teste rapide de ADN pentru identificarea victimelor și notificarea familiilor.

„Încercăm să acordăm cât mai multă atenție posibil, îngrijirii familiilor lor”, a declarat șeriful Jason Craft, din comitatul vecin Hickman, pentru BBC.

Biroul pentru alcool, tutun și arme de foc ajută, de asemenea, la investigarea incidentului.

În aceeași locație a avut loc o explozie mortală anterior, în 2014.

Justin Stover, a cărui proprietate se află lângă campusul AES, a declarat pentru BBC că casa lui a fost zguduită violent după explozie. Inițial, a crezut că un avion s-a prăbușit, adăugând că i s-a părut că locuința lui se va prăbuși.

„Lucruri au căzut de pe pereți, obiecte de pe rafturi. A fost ca cel mai puternic tunet pe care l-ai auzit vreodată și un vuiet continuu.”

