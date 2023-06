Explozia de la barajul Nova Kahovka, înregistrată de o stație de măsurare seismică din România. Ce spun specialiștii norvegieni VIDEO

Institutul de seismologie din Norvegia (Norsar) a detectat o "explozie" provenind din zona barajului de la Nova Kahovka, în sudul Ucrainei, în momentul distrugerii sale marţi, a declarat vineri unul dintre responsabilii de rang ai instituţiei, potrivit AFP.

Acest anunţ, care nu indică originea exploziei, privilegiază ideea potrivit căreia barajul hidroelectric, situat într-o zonă aflată sub controlul Rusiei, nu a cedat ca urmare a daunelor suferite în timpul bombardamentelor din lunile precedente. "Suntem siguri că a avut loc o explozie acolo", a declarat pentru AFP Ben Dando, şef de secţie la Norsar.

Potrivit acestui institut independent de cercetare seismologică, deflagraţia s-a produs în jurul orei locale 02:54 la un sit ale cărui coordonate coincid cu cele ale barajului de la Kahovka, pe fluviul Nipru.

Magnitudinea acesteia a fost "între 1 şi 2", a precizat Norsar, care nu a calculat deocamdată echivalentul în tone de TNT, ceea ce necesită luarea în considerare a mai multor factori. "Nu a fost o explozie mică", a precizat responsabilul de la Norsar. Ea a fost înregistrată de staţia de măsurare din Bucovina, în România, la aproximativ 620 km de locul în care s-a produs, notează AFP.

Better tweet about Nova Kahovka destroyed damb, now flooded everything with water…what a disgrace for you to celebrate these „human beeings“ pic.twitter.com/OynrXwJ0iG