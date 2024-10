Momentul când o bombă americană din cel de-Al Doilea Război Mondial a explodat pe un aeroport din Japonia. Crater adânc de 1 metru, pe calea de rulare VIDEO/FOTO

A fost panică pe un aeroport din sud-vestul Japoniei, după ce o bombă americană nedetonată din cel de-Al Doilea Război Mondial a explodat miercuri, 2 septembrie, provocând un crater pe o cale de rulare, dar și anularea a peste 80 de zboruri. Din fericire, nu au existat persoane rănite, au declarat oficialii japonezi, potrivit CBS News.

Reprezentanții Ministerului Transporturilor din Japonia au declarat că, în momentul în care bomba a explodat pe aeroportul Miyazaki, niciun avion nu era în apropiere. Ei au mai spus că ancheta făcută în comun de Forțele de Autoapărare și Poliție a confirmat că explozia a fost cauzată de o bombă americană de peste 200 de kilograme, relatează stirileprotv.ro.

Filmările difuzate de televiziunea japoneză arată că explozia bombei a creat un crater în calea de rulare cu un diametru de aproximativ 7 metri și o adâncime de aproape 1 metru.

Secretarul șef al cabinetului japonez, Yoshimasa Hayashi, a declarat că, din cauza deflagrației, peste 80 de zboruri au fost anulate pe aeroportul din Miyazaki. "Nu există niciun pericol de a doua explozie, iar poliția și pompierii examinează în prezent locul faptei", a declarat Hayashi.

World War II bomb explodes on a taxiway at Miyazaki Airport in southwestern Japan forcing the closure of its runway.

Ads

The transport ministry said its officials found a hole with a diameter of 7 meters and a depth of 1 meter on the taxiway after an explosion was heard around 8 a.m… pic.twitter.com/eFYXPx2ri7