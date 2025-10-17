Prima reacție a firmei care a intervenit la blocul din Rahova: „Am constatat lipsa senzorilor de gaz. Nu am făcut revizia, nu aveam contract”

Firma de gaze autorizată de Distrigaz să efectueze revizii tehnice a transmis prima reacție publică în legătură cu intervenția efectuată la blocul din Calea Rahovei, acolo unde vineri dimineață s-a produs o explozie puternică soldată cu trei morți și 13 răniți.

Reprezentanta firmei a declarat că, în momentul vizitei efectuate la imobil, au constatat lipsa senzorilor de gaz atât pe casa scării, cât și în apartamente, iar sistemul de detecție obligatoriu pentru funcționarea în siguranță a instalației nu era instalat.

„Am constatat că nu existau senzori de gaz și că pe casa scării nu aveau sistem de detecție, deci nimic din ceea ce trebuia ca instalația să funcționeze corect. I s-a comunicat doamnei administrator, însă aceasta a spus că nu dorește să facă aceste lucrări și nu dorește să încheie un contract cu noi”, a declarat reprezentanta firmei la Antena 3 CNN.

Compania a subliniat că nu a efectuat revizia instalației de gaze, deoarece nu exista un contract semnat cu asociația de proprietari, iar sigiliul montat anterior de Distrigaz nu a fost ridicat de către firmă.

„Noi, în baza sigilării făcute de Distrigaz, nu am continuat nimic. Neavând un contract, colegii doar au făcut o constatare, fără a interveni asupra instalației. Nu s-a desfăcut niciun sigiliu”, a precizat reprezentanta firmei.

Potrivit acesteia, administratorul blocului ar fi refuzat semnarea contractului pentru efectuarea lucrărilor necesare, după ce i s-au comunicat deficiențele constatate și costurile aferente remedierii, suma de 1500 lei.

„Am informat doamna administrator că fără acei senzori și fără lucrările de punere în siguranță nu se poate face revizia. Doamna nu a fost de acord, a spus că nu dorește să încheie contractul”, a mai spus reprezentantul firmei.

Reprezentanții societății susțin că nu s-a făcut o verificare tehnică propriu-zisă, ci doar o constatare vizuală, fără documente semnate și fără acces la instalația de gaze.

Explozia din Rahova: trei morți și 13 răniți

Explozia s-a produs vineri dimineață, într-un bloc situat pe strada Vicina, în apropierea Liceului „Dimitrie Bolintineanu”, în Sectorul 5 al Capitalei. Deflagrația a fost urmată de un incendiu, iar autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție.

Potrivit informațiilor oficiale, trei persoane și-au pierdut viața, iar 13 persoane au fost transportate la spital, printre care o adolescentă de 17 ani aflată în stare gravă. Trei dintre răniți au suferit arsuri severe, iar Ministerul Sănătății a anunțat că se fac demersuri pentru transferul acestora în străinătate, imediat ce starea lor va permite deplasarea.

Autoritățile au evacuat complet imobilul, iar expertiza tehnică a clădirii este realizată în regim de urgență. Poliția și Parchetul Capitalei au deschis o anchetă penală pentru a stabili cauzele exacte ale exploziei și posibilele responsabilități.

