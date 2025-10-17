Piedone Jr. după explozia din Sectorul 5: „Nu știu să vă răspund, că nu sunt de la ISU. Vom asigura cazarea locatarilor”

Autor: Alexandru Negrici
Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 11:53
1226 citiri
Piedone Jr. după explozia din Sectorul 5: „Nu știu să vă răspund, că nu sunt de la ISU. Vom asigura cazarea locatarilor”

Vlad Popescu Piedone, primarulul Sectorului 5, a oferit declarații de la fața locului, după explozia care a lăsat o gaură în mijlocul unui bloc din Capitală.

Acesta a transmis că locatarii blocului vor primi adăpost, iar la instituția de învățământ din apropiere se vor face cursuri online.

„La instituția de învățământ respectivă se vor face cursuri 100% online săptămâna viitoare, pentru a asigura siguranța copiilor. Nu știu nimic despre problema cu gazele, este o anchetă în curs, când o să se finalizeze vom afla despre ce este vorba. Important este că Primăria Sectorului 5, împreună cu primarul adjunct al Capitalei, domnul Bujduveanu, cu ceilalți primari de sectoare, toți s-au mobilizat și toată lumea va ajuta cum poate”, a declarat Vlad Popescu Piedone.

Legat de riscul de prăbușire al blocului, acesta a transmis:

„Nu pot să vă spun, că nu sunt de la ISU și nu știu să vă spun despre acest lucru.”

Întrebat apoi dacă va lua măsuri pentru cazarea locatarilor afectați, acesta a răspuns:

„Cu siguranță! Primăria Sectorului 5, după ședința Comandamentului de Urgență, va avea soluții. Până în momentul de față, cei de la DGASPC au identificat o parte din locuințele pe care le vom da oamenilor pentru a petrece timpul acolo. În rest, este o anchetă în curs și așteptăm să se finalizeze.”

Stelian Bujduveanu: „Putem asigura că toţi cei afectaţi vor avea unde locui în această seară şi în perioada următoare”

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a precizat că toţi cei afectaţi de explozia produsă la un bloc din Sectorul 5 vor avea unde locui în perioada următoare. „Primăria Capitalei va convoca o şedinţă de Consiliu General de urgenţă pentru ora 14 pentru a adopta acele modificări şi reglementări ca să putem pune la dispoziţie orice au nevoie aceste familii”, a anunţat el.

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a precizat că toţi cei afectaţi de explozie vor avea unde locui în perioada următoare.

„Primăria Capitalei, alături de Primăria Sectorului 5, au fost de la începutul acestei tragedii la faţa locului. Putem asigura că toţi cei afectaţi vor avea unde locui în această seară şi în perioada următoare. Primăria Capitalei va convoca o şedinţă de Consiliu General de urgenţă pentru ora 14 pentru a adopta acele modificări şi reglementări ca să putem pune la dispoziţie orice au nevoie aceste familii. Şina de tramvai şi tensiunea, dezafectată pentru a face loc utilajelor de intervenţie. Suntem alături de ISC pentru a pune în siguranţă imobilul”, a declarat Stelian Bujduveanu.

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a afirmat că va fi convocat Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă.

„La ora 13 am convocat Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă, inclusiv un reprezentant al ISC ca să înţelegem care este stadiul fisurii blocului pentru că este un pericol. Ne mobilizăm ca astăzi toate persoanele afectate direct să aibă unde să stea, inclusiv vom avea o discuţie la nivel de Comitet de Situaţiii de Urgenţă pentru şcoală, pentru că cel mai probabil în săptămâna următoare această şcoală va trebui închisă”, a transmis prefectul Capitalei.

