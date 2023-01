Momentul în care racheta rusească lovește blocul din orașul ucrainean Dnipro. Imagini distopice cu o femeie printre dărâmături VIDEO

Un film scurt, care surprinde momentul în care racheta rusească loveșe blocul din orașul ucrainean Dnipro, a fost publicat pe Twitter.

În imagini se poate observa explozia uriașă de după impact. De asemenea, un alt video susprinde primele momente de după explozie. Se poate vedea, la un etaj, o femeie care a scăpat cu viață și care stă în picioare în apartamentul distrus.

Autorităţile ucrainene au anunţat marţi după-amiază încetarea operaţiunilor de căutare şi salvare în dărâmăturile blocului de locuinţe lovit sâmbătă de o rachetă în timpul unui nou raid rusesc asupra Ucrainei, ultimul bilanţ al victimelor fiind de 44 de morţi şi 20 de dispăruţi.

Dintre cele 44 de persoane al căror deces este confirmat, 5 sunt copii. Alte 79 de persoane sunt rănite, dintre care 16 copii, în timp ce 20 de persoane nu au fost găsite nici la trei zile după atac şi sunt date dispărute.

An X-22 missile directly hits the apartment block in #Dnipro, another video in slow mo.

As you see, no air defense intervention. pic.twitter.com/WVuiiOtpdQ