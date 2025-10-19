S-a aflat cine este persoana blocată sub dărâmături în blocul din Rahova care a fost filmată făcând semne disperată în primele clipe de după explozie

S-a aflat cine este, de fapt, supraviețuitorul blocat sub betoane, în urma exploziei din blocul din cartierul Rahova. Operațiunea trupelor de intervenție a avut succes.

Vineri dimineața, 17 octombrie, în jurul orei 9 dimineața, a avut loc explozia devastatoare. Trei oameni au murit, iar 15 au fost răniți. Unele persoane s-au aflat în afara imobilului, la momentul nenorocirii, unele și-au găsit sfârșitul în clădire, altele au rămas blocate sub dărâmături, dar intervenția pompierilor a fost salvatoare.

Filmarea în care se vede mâna unei persoane, care se mișcă, la etajul 5 al blocului grav afectat, a devenit rapid virală și a stârnit emoții puternice în social media. Persoana care făcea semne disperate, pentru a fi salvată de sub moloz, este o femeie în vârstă de 28 de ani. Aceasta a fost transportată la spital, dar a refuzat internarea.

Clădirea din Rahova ar putea fi demolată

Potrivit unui expert în structuri de rezistență, blocul grav afectat ar putea fi demolat. Consolidarea ar putea fi extrem de scumpă.

„O expertiză tehnică poate fi gata și în 3 zile. Dar, dacă există fonduri, consolidarea s-ar face în cel puțin 2 ani. În condițiile în care există elemente dislocate, există posibilitatea ca expertul tehnic să propună varianta demolării și de refacere a construcției în același amplasament. Dar asta înseamnă costuri foarte mari”, a declarat Alin Gabriel Udriște pentru Ziare.com.

Ads