S-a aflat cine este persoana blocată sub dărâmături în blocul din Rahova care a fost filmată făcând semne disperată în primele clipe de după explozie

Autor: Dan Stan
Duminica, 19 Octombrie 2025, ora 14:27
1323 citiri
S-a aflat cine este persoana blocată sub dărâmături în blocul din Rahova care a fost filmată făcând semne disperată în primele clipe de după explozie
Explozie bloc Rahova, București - FOTO captură video Sonia Simionov

S-a aflat cine este, de fapt, supraviețuitorul blocat sub betoane, în urma exploziei din blocul din cartierul Rahova. Operațiunea trupelor de intervenție a avut succes.

Vineri dimineața, 17 octombrie, în jurul orei 9 dimineața, a avut loc explozia devastatoare. Trei oameni au murit, iar 15 au fost răniți. Unele persoane s-au aflat în afara imobilului, la momentul nenorocirii, unele și-au găsit sfârșitul în clădire, altele au rămas blocate sub dărâmături, dar intervenția pompierilor a fost salvatoare.

Filmarea în care se vede mâna unei persoane, care se mișcă, la etajul 5 al blocului grav afectat, a devenit rapid virală și a stârnit emoții puternice în social media. Persoana care făcea semne disperate, pentru a fi salvată de sub moloz, este o femeie în vârstă de 28 de ani. Aceasta a fost transportată la spital, dar a refuzat internarea.

Clădirea din Rahova ar putea fi demolată

Potrivit unui expert în structuri de rezistență, blocul grav afectat ar putea fi demolat. Consolidarea ar putea fi extrem de scumpă.

„O expertiză tehnică poate fi gata și în 3 zile. Dar, dacă există fonduri, consolidarea s-ar face în cel puțin 2 ani. În condițiile în care există elemente dislocate, există posibilitatea ca expertul tehnic să propună varianta demolării și de refacere a construcției în același amplasament. Dar asta înseamnă costuri foarte mari”, a declarat Alin Gabriel Udriște pentru Ziare.com.

Cine era femeia gravidă care a murit în urma exploziei din blocul din Rahova: „O familie distrusă de durere”
Cine era femeia gravidă care a murit în urma exploziei din blocul din Rahova: „O familie distrusă de durere”
Noi informații dramatice au ieșit la suprafață, după explozia din blocul din cartierul Rahova. Printre victimele dezastrului se numără Mirela, o tânără în vârstă de 24 de ani, care se...
Au început audierile în cazul exploziei din Rahova. Primii oameni chemați la Poliție. Reprezentanții Distrigaz, tăcere
Au început audierile în cazul exploziei din Rahova. Primii oameni chemați la Poliție. Reprezentanții Distrigaz, tăcere
Autoritățile au început primele audieri în ancheta deschisă după explozia devastatoare produsă vineri dimineață, 17 octombrie, într-un bloc din cartierul Rahova, din Sectorul 5 al...
#explozie, #Rahova, #explozie bloc rahova bucuresti , #stiri sociale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cel mai bogat om din Ucraina, gata sa dea o lovitura de proportii in Romania: un "gigant" de 2.100.000.000 de lei
ObservatorNews.ro
"Palatul Imparatului", vila modernizata de RA-APPS pentru Iohannis, scoasa la inchiriere. Cat costa
DigiSport.ro
"M-a apucat de gat si m-a ridicat de la pamant". A agresat o asistenta medicala: "Mi-a fost frica! Castiga 4.000.000 Euro"

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cine era femeia gravidă care a murit în urma exploziei din blocul din Rahova: „O familie distrusă de durere”
  2. Pensionarii speciali s-au înmulțit în România. Categoria care are venitul mediu de peste 5 mii de euro, de zece ori mai mare față de pensia medie
  3. S-a aflat cine este persoana blocată sub dărâmături în blocul din Rahova care a fost filmată făcând semne disperată în primele clipe de după explozie
  4. Pacea adusă de Trump în Orientul Mijlociu nu a durat prea mult. Armata israeliană a lansat un atac asupra Fâşiei Gaza. „Este o încălcare gravă a armistiţiului”
  5. Jaf la Muzeul Louvre din Paris. Hoții au reușit să fugă cu bijuterii de mare valoare. Cel mai vizitat obiectiv turistic din lume a fost închis
  6. Explozie produsă la o centrală termică într-o locuință din Dâmbovița. Două persoane au fost rănite
  7. Descoperire bizară într-o locuință din Argeș. Cum au aflat autoritățile că o persoană deține două exemplare de râs african, cu restricţii severe în legislația românească
  8. Vulcanul Taftan din Iran se trezește după 700.000 de ani
  9. Revoltă și proteste în comunitățile de romi, după proiectul care interzice căsătoriile între minori. „Logodna este o arvunire, să se cunoască tinerii”
  10. Un șofer de 24 de ani s-a crezut pe pista de raliuri pe autostrada A0. Cu ce viteză a fost prins de poliție