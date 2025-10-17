Cât de vulnerabil era blocul din Rahova, în care a avut loc explozia devastatoare. Arhitect, rector universitar: „Imobilul a fost proiectat după 1977”

Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 14:28
Imobile din București, panoramă / FOTO: Andi Miron
La scurt timp după explozia devastatoare din blocul din Rahova, Ziare.com a discutat cu arhitectul Marian Moiceanu, rector al Universității „Ion Mincu”. Potrivit acestuia, imobilul ar fi fost ridicat după cutremurul devastator din 1977. Astfel, calitatea structurii ar fi aliniată unor standarde considerate mai stricte, față de perioada de dinainte.
„O singură imagine am apucat să văd de acolo. Pare a fi un bloc proiectat după 1977, după un concept care, dintr-o dată, a renunțat la vechile principii în care proiectarea se realiza în baza forțelor gravitaționale și a fost luat în calcul și un concept de rezistență la cutremur, împrumutat la momentul respectiv din Japonia și pentru care se lua pentru prima dată în calcul și forțele inerțiale din cutremur, vânt, explozii și așa mai departe. Din acest punct de vedere, o structură făcută după 1977, la un bloc atât de înalt, P+8, sigur a avut la bază un concept de proiectare care și acum este valabil. Fără cinism o spun: era un risc și mai mare dacă explozia avea loc la parter sau la etajele inferioare. A lovi o astfel de construcție la bază, pericolul e și mai mare.
Șocul acela, forța inerțială, a afectat nu numai acea zonă, locală, ci și în alte părți. Dar asta se poate constata văzând și făcând, deci vorbim despre o expertiză la fața locului. Pe măsură ce te depărtezi de acea zonă, pericolul ar putea să scadă”, a declarat Moiceanu.
Cu excepția unor evenimente extreme neprevăzute, precum explozia de vineri, blocul nu ar fi fost, altfel, o „bombă cu ceas”.
„Dacă nu ar fi pericole de acest gen, explozii, aceeași construcție, deși se uzează - de multe ori, moral, dar și fizic - structura rezistă. În schimb, în momentul în care apare o explozie, în acel moment depinde unde se întâmplă. Dacă proiectarea a fost făcută după 1977, nu ar fi o problemă faptul că structura s-ar fi uzat și nu ar fi bună”, a explicat expertul.
Marian Moiceanu: „Cel mai important este ca în picioare să rămână stâlpii, grinzile și planșeele”
Totodată, profesorul Moiceanu avertizează: niciun imobil nu este ferit de anumite deformări, de-a lungul timpului.
„Sunt mulți actori implicați: proiectantul de rezistență, constructorul, beneficiarul. Dacă a respectat întru totul proiectul respectiv, care acum e verificat de diverse exigențe, experți, pericolul ca la cutremur să se întâmple ceva, e minim. Deși, atunci când se proiectează la cutremur, proiectanții iau în calcul un scenariu, care prin diverși coeficienți, amplifică aria de armătură, de beton etc. Tocmai ca să fie acoperitor.
Dar un profesor celebru de la noi, domnul inginer Cișmigiu ne-a învățat că ‘nu ne ajunge tot aurul din lume să proiectezi o singură construcție care să reziste la cutremur și să nu aibă în timp deformări plastice’. Deformații apar, deci fisuri și crăpături. Dar una e să ai fisuri și crăpături și alta e să ai colaps. Pot exista chiar distrugeri de pereți care nu sunt foarte importanți. Cel mai important este ca în picioare să rămână stâlpii, grinzile și planșeele”, a punctat rectorul, pentru Ziare.com.
Vineri, 17 octombrie, în jurul orei 09:00, o explozie extrem de puternică a avut loc la etajul 5 dintr-un imobil din cartierul bucureștean Rahova. 3 decese, 13 răniți și mai multe imobile distruse au fost raportate până în după-amiaza zilei tragediei.
