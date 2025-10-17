Verdictul unui expert în structuri de rezistență, după tragedia din Rahova: „Orice profesionist normal la cap ar face asta!”. Ce urmează pentru imobilul grav afectat de explozie

Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 15:01
Blocul în care a avut loc explozia din Rahova. sirenă / Unsplash.com, Meteoplus
Ce se va întâmpla cu clădirea din Rahova, afectată în urma exploziei extrem de violente: un expert în structuri de rezistență crede că nimeni nu poate da undă verde pentru ca în imobil să se mai poată locui, cel puțin în viitorul apropiat. O expertiză va face lumină în acest caz.
Alin Gabriel Udriște, inginer proiectant în structuri de rezistență, militar în rezervă, fost șef de secție în cadrul MApN, în cadrul Inspecției de Stat în construcții, direcția Domenii și Infrastructuri, a oferit câteva comentarii pentru Ziare.com, în urma evenimentului nefericit.
Cel mai probabil, clădirea este compromisă. Aceasta ar putea fi demolată, este de părere Udriște.
„În acest moment, nimeni nu își va asuma să dea undă verde pentru a permite intrarea în structură. Atunci, toți vor solicita o expertiză tehnică. Orice expert tehnic normal la cap, la ora aceasta, va face o evaluare din punct de vedere seismic și va încadra clădirea la risc seismic 1. Asta implică obligatoriu, reparații capitale, consolidare. Costurile pot ajunge ca la o construcție nouă. Vorbim despre o construcție tip fagure, cu diafragme (pereți) dese. Asta va implica refacerea structurii. Vor fi cămășiți pereții structurali și vor face diafragmele. Vor fi costuri enorme. Și foarte posibil, va exista varianta de demolare”, a declarat expertul.
„Clădirea nu mai funcționează din punct de vedere dinamic, din perspectiva seismică”
Clădirea este o „bombă cu ceas”. În caz de cutremur, noi tragedii ar putea avea loc, este de părere militarul în rezervă.
„Expertiza tehnică va concluziona, dar nu cred că există un expert tehnic ce va permite accesul în clădire. Și oricum, clădirea nu mai funcționează din punct de vedere dinamic, din perspectiva seismică. Nu cred că-și va asuma cineva să spună ‘intrați în clădire!’. Dacă urmează un accident, din orice motiv, responsabilul va răspunde penal”, a mai explicat Udriște.
Realizarea unei zone de protecție este luată în calcul de instituțiile abilitate. Însă, acest lucru ar putea fi dificil de făcut.
„Vorbim și despre o zonă de protecție. Însă, din păcate, asigurarea unei zone de protecție va fi destul de dificilă. Cred că va trebui expertizat și blocul de lângă”, a declarat Udriște, pentru Ziare.com.
44 de apeluri au anunțat la 112 explozia din Capitală, din dimineața zilei de vineri, 17 octombrie, în urma căreia au fost confirmate 3 decese și 10 persoane rănite.
