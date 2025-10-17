Reacțiile de groază, surprinse de camere după explozia din București. Imaginile arată ca la cutremur VIDEO

Camerele de supraveghere ale unui magazin din zonă au înregistrat clipa în care a izbucnit deflagrația vineri într-un bloc din Sectorul 5, potrivit tvrinfo.ro. Explozia a fost atât de puternică încât efectul s-a resimțit în blocurile și unitățile comerciale din imediata apropiere.

O explozie puternică a șubrezit vineri dimineață un bloc de locuințe din cartierul Rahova, în Sectorul 5 al Capitalei, iar bilanțul evenimentului, transmis de autorități la fața locului, s-a agravat rapid: două persoane au murit, alte treisprezece au fost transportate la spitale, iar oficialii au anunțat ulterior că numărul deceselor a crescut la trei. Deflagrația, urmată de un incendiu violent, a distrus două etaje ale imobilului cu opt niveluri și a avariat fațadele clădirilor din jur; Liceul „Dimitrie Bolintineanu” din apropiere a fost evacuat imediat.

Secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, prezent la locul tragediei, a descris amploarea operațiunii și riscurile pe care le implică intervenția: „A fost o explozie serioasă, care a afectat o parte din bloc, clădirea fiind în formă de U. Una dintre fațade a fost afectată semnificativ, cu răniți și persoane duse la spital”. El a precizat că Planul Roșu de Intervenție a fost declanșat imediat și că echipele de intervenție acționează în condiții deosebit de periculoase, având în vedere verdictul preliminar al experților: „Este o operațiune foarte riscantă, având în vedere că experții de la Institutul de Stat în Construcții au dat deja primul verdict: blocul are risc de colaps. Din acest motiv, a fost evacuat total de pompieri. Zona din jur este închisă, iar accesul este limitat”.

Raed Arafat a făcut un apel ferm către locatari și către populație să respecte restricțiile stabilite de specialiști: „Rugămintea noastră este să nu riscați să intrați în bloc, să nu riscați să intrați în zona cu risc. Dacă se întâmplă ceva, se întâmplă în câteva secunde, iar persoanele care se află acolo devin victime. Aceasta este decizia experților și trebuie respectată”.

La intervenție au fost mobilizate numeroase forțe: pompieri, echipe SMURD, ambulanțe şi unităţi de căutare-salvare. Generalul de brigadă Irinel Precup, comandantul ISU București-Ilfov, a oferit detalii despre resursele alocate şi paşii operaţionali: „Am fost anunțați de senzorul E947 despre o explozie în sectorul 5. Am intervenit cu 11 autospeciale de apă și spumă, pentru a avea echipajele necesare în zonă. Am declanșat planul ISU de intervenții și am direcționat toate resursele medicale disponibile aici. După ajungerea la caz, au fost constituite echipe rapide de căutare-salvare, pentru că acesta este cel mai important lucru”.

