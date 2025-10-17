Reacțiile de groază, surprinse de camere după explozia din București. Imaginile arată ca la cutremur VIDEO

Autor: Alexandru Negrici
Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 13:01
1206 citiri
Reacțiile de groază, surprinse de camere după explozia din București. Imaginile arată ca la cutremur VIDEO
Imagine surprinsă pe camerele de supraveghere. Captură foto: TVR Info

Camerele de supraveghere ale unui magazin din zonă au înregistrat clipa în care a izbucnit deflagrația vineri într-un bloc din Sectorul 5, potrivit tvrinfo.ro. Explozia a fost atât de puternică încât efectul s-a resimțit în blocurile și unitățile comerciale din imediata apropiere.

O explozie puternică a șubrezit vineri dimineață un bloc de locuințe din cartierul Rahova, în Sectorul 5 al Capitalei, iar bilanțul evenimentului, transmis de autorități la fața locului, s-a agravat rapid: două persoane au murit, alte treisprezece au fost transportate la spitale, iar oficialii au anunțat ulterior că numărul deceselor a crescut la trei. Deflagrația, urmată de un incendiu violent, a distrus două etaje ale imobilului cu opt niveluri și a avariat fațadele clădirilor din jur; Liceul „Dimitrie Bolintineanu” din apropiere a fost evacuat imediat.

Secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, prezent la locul tragediei, a descris amploarea operațiunii și riscurile pe care le implică intervenția: „A fost o explozie serioasă, care a afectat o parte din bloc, clădirea fiind în formă de U. Una dintre fațade a fost afectată semnificativ, cu răniți și persoane duse la spital”. El a precizat că Planul Roșu de Intervenție a fost declanșat imediat și că echipele de intervenție acționează în condiții deosebit de periculoase, având în vedere verdictul preliminar al experților: „Este o operațiune foarte riscantă, având în vedere că experții de la Institutul de Stat în Construcții au dat deja primul verdict: blocul are risc de colaps. Din acest motiv, a fost evacuat total de pompieri. Zona din jur este închisă, iar accesul este limitat”.

Raed Arafat a făcut un apel ferm către locatari și către populație să respecte restricțiile stabilite de specialiști: „Rugămintea noastră este să nu riscați să intrați în bloc, să nu riscați să intrați în zona cu risc. Dacă se întâmplă ceva, se întâmplă în câteva secunde, iar persoanele care se află acolo devin victime. Aceasta este decizia experților și trebuie respectată”.

La intervenție au fost mobilizate numeroase forțe: pompieri, echipe SMURD, ambulanțe şi unităţi de căutare-salvare. Generalul de brigadă Irinel Precup, comandantul ISU București-Ilfov, a oferit detalii despre resursele alocate şi paşii operaţionali: „Am fost anunțați de senzorul E947 despre o explozie în sectorul 5. Am intervenit cu 11 autospeciale de apă și spumă, pentru a avea echipajele necesare în zonă. Am declanșat planul ISU de intervenții și am direcționat toate resursele medicale disponibile aici. După ajungerea la caz, au fost constituite echipe rapide de căutare-salvare, pentru că acesta este cel mai important lucru”.

Explozie puternică într-un bloc din Rahova București
Explozie într-un bloc din Rahova. Autoritățile pun la dispoziție linii telefonice pentru sprijinul imediat al locatarilor
13:30 - Explozie într-un bloc din Rahova. Autoritățile pun la dispoziție linii telefonice pentru sprijinul imediat al locatarilor
O explozie puternică a zguduit vineri dimineață un bloc de locuințe din Sectorul 5 al Capitalei, lăsând în urmă un bilanț tragic de trei morți și 14 răniți. Etajele superioare ale...
O persoană necunoscută a rupt sigiliul de pe țeava de gaze și a reluat alimentarea. Precizările făcute de ANRE și Distrigaz
13:20 - O persoană necunoscută a rupt sigiliul de pe țeava de gaze și a reluat alimentarea. Precizările făcute de ANRE și Distrigaz
Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei anunță că a dispus efectuarea unui control la Distrigaz Sud, după explozia dintr-un bloc din Rahova din Capitală, în urma căreia...
Explozie puternică într-un bloc din București: 3 morți, mai mulți răniți / Se intervine cu o dronă / Cauze probabile ale tragediei / Arafat: Risc de prăbușire a întregii clădiri FOTO VIDEO
13:11 - Explozie puternică într-un bloc din București: 3 morți, mai mulți răniți / Se intervine cu o dronă / Cauze probabile ale tragediei / Arafat: Risc de prăbușire a întregii clădiri FOTO VIDEO
O explozie puternică a avut loc vineri, 17 octombrie, într-un bloc din Sectorul 5, în zona Calea Rahovei din Capitală. Autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție. UPDATE 13.09...
Reacțiile de groază, surprinse de camere după explozia din București. Imaginile arată ca la cutremur VIDEO
13:01 - Reacțiile de groază, surprinse de camere după explozia din București. Imaginile arată ca la cutremur VIDEO
Camerele de supraveghere ale unui magazin din zonă au înregistrat clipa în care a izbucnit deflagrația vineri într-un bloc din Sectorul 5, potrivit tvrinfo.ro. Explozia a fost atât de...
Evacuare în masă la Liceul Bolintineanu după explozie. Ministerul Educației: 15 săli de clasă sunt avariate FOTO
12:56 - Evacuare în masă la Liceul Bolintineanu după explozie. Ministerul Educației: 15 săli de clasă sunt avariate FOTO
Cincisprezece săli de clasă de la Liceul Teoretic "Dimitrie Bolintineanu" din Bucureşti sunt avariate în urma exploziei care a avut loc vineri dimineaţă în Sectorul 5, a informat Ministerul...
Dezvăluire de impact. Un fotbalist din Generația de Aur a copilărit în blocul distrus de explozie: ”Acolo la parter știi cine a stat?”
12:41 - Dezvăluire de impact. Un fotbalist din Generația de Aur a copilărit în blocul distrus de explozie: ”Acolo la parter știi cine a stat?”
O explozie extrem de puternică s-a produs, vineri dimineaţă, la un bloc de locuinţe din cartierul bucureştean Rahova, în sectorul 5 al Capitalei. Două etaje ale unui bloc de opt etaje au...
Trafic blocat pe Calea Rahovei. STB modifică traseele mai multor linii după explozia devastatoare
12:33 - Trafic blocat pe Calea Rahovei. STB modifică traseele mai multor linii după explozia devastatoare
Serviciul de Transport Public Bucureşti informează că, urmare a intervenţiei autorităţilor în zona Calea Rahovei, după explozia extrem de violentă care a zduduit cartierul, a modificat...
Patriarhia îndeamnă la rugăciune după tragedia de pe Calea Rahovei. „Preoții din zonă sunt pregătiți pentru a oferi asistență spirituală și sprijin material”
12:28 - Patriarhia îndeamnă la rugăciune după tragedia de pe Calea Rahovei. „Preoții din zonă sunt pregătiți pentru a oferi asistență spirituală și sprijin material”
Patriarhia Română anunță că preoții parohiilor din zona blocului care a explodat vineri dimineață în zona Calea Rahovei sunt pregătiți pentru a oferi asistență spirituală și sprijin...
Explozie într-un bloc din București. O adolescentă a căzut de la etajul 7 la 5. În ce stare se află VIDEO
12:24 - Explozie într-un bloc din București. O adolescentă a căzut de la etajul 7 la 5. În ce stare se află VIDEO
O adolescentă rănită în urma exploziei care s-a produs vineri dimineaţă, 17 octombrie, la un bloc de locuinţe din Sectorul 5 al Capitalei şi care a fost transportată la Spitalul "Grigore...
Pericolul din blocul din Rahova în care a avut loc explozia, semnalat încă de joi. ”Pe scară deja câțiva contori de gaz continuă să piuie”. Cine ar fi repornit gazele
12:21 - Pericolul din blocul din Rahova în care a avut loc explozia, semnalat încă de joi. ”Pe scară deja câțiva contori de gaz continuă să piuie”. Cine ar fi repornit gazele
Mai multe ipoteze au fost lansate în cazul exploziei din blocul din Rahova. Gazele ar fi fost oprite inițial, dar repornite apoi de un locatar al blocului. Unele surse au declarat pentru presă...
Un om a fost aruncat în blocul vecin de suflul exploziei. S-a lovit cu forță mare de perete și a căzut pe trotuar. Imagini cutremurătoare de la locul tragediei VIDEO
12:08 - Un om a fost aruncat în blocul vecin de suflul exploziei. S-a lovit cu forță mare de perete și a căzut pe trotuar. Imagini cutremurătoare de la locul tragediei VIDEO
O explozie extrem de puternică a zguduit vineri dimineață cartierul Rahova din Sectorul 5 al Capitalei, lăsând în urmă scene de groază și clădiri grav avariate. Deflagrația s-a produs la...
Efectele exploziei din București. O linie de tramvai a fost scoasă din uz. CGMB se reunește într-o ședință de urgență VIDEO
12:08 - Efectele exploziei din București. O linie de tramvai a fost scoasă din uz. CGMB se reunește într-o ședință de urgență VIDEO
După explozia de vineri dimineața, 17 octombrie, care a lăsat o gaură într-un bloc din Sectorul 5 și a dur la moartea a 3 persoane, primarul interimar al Capitalei a anunțat o ședință de...
Peste 130 de jandarmi au fost trimiși în perimetrul afectat de explozie. Trei persoane și-au pierdut viața în urma tragediei FOTO/VIDEO
12:05 - Peste 130 de jandarmi au fost trimiși în perimetrul afectat de explozie. Trei persoane și-au pierdut viața în urma tragediei FOTO/VIDEO
Peste 130 de jandarmi au fost mobilizaţi în perimetrul afectat de explozia produsă într-un bloc din Sectorul 5 din Capitală, pentru a sprijini intervenţia autorităţilor, informează Biroul...
Piedone Jr. după explozia din Sectorul 5: „Nu știu să vă răspund, că nu sunt de la ISU. Vom asigura cazarea locatarilor”
11:53 - Piedone Jr. după explozia din Sectorul 5: „Nu știu să vă răspund, că nu sunt de la ISU. Vom asigura cazarea locatarilor”
Vlad Popescu Piedone, primarulul Sectorului 5, a oferit declarații de la fața locului, după explozia care a lăsat o gaură în mijlocul unui bloc din Capitală. Acesta a transmis că...
UPDATE O femeie gravidă, decedată în urma exploziei din Rahova. 3 persoane decedate și 13 rănite identificate până în acest moment
11:49 - UPDATE O femeie gravidă, decedată în urma exploziei din Rahova. 3 persoane decedate și 13 rănite identificate până în acest moment
ISU a anunțat că, până acum, au fost identificate 3 persoane decedate și patru rănite, în urma exploziei care s-a produs în Sectorul 5 al Capitalei. O femeie de 24 de ani, gravidă, a fost...
Explozie într-un bloc din Capitală. Pacienta cu arsuri transportată la Spitalul „Bagdasar Arseni” intră în operație
11:44 - Explozie într-un bloc din Capitală. Pacienta cu arsuri transportată la Spitalul „Bagdasar Arseni” intră în operație
Pacienta cu arsuri care a fost adusă la Spitalul "Bagdasar Arseni" şi care a fost rănită în urma exploziei care a avut loc în Sectorul 5 va intra în sala de operaţii, a informat unitatea...
Ministrul Sănătății, bilanț în cazul exploziei din Rahova. S-ar putea cere transfer în străinătate pentru o victimă
11:37 - Ministrul Sănătății, bilanț în cazul exploziei din Rahova. S-ar putea cere transfer în străinătate pentru o victimă
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a prezentat un bilanț de ultimă oră în cazul exploziei din Rahova. Acesta a spus că sunt 3 persoane decedate și 13 rănite, dintre care mai multe...
O femeie poate fi auzită strigând „ajutor” după explozia din București. Imagini șocante din fața blocului VIDEO
11:29 - O femeie poate fi auzită strigând „ajutor” după explozia din București. Imagini șocante din fața blocului VIDEO
Mai multe imagini surprinse de Ziare.com, de la locul exploziei din Sectorul 5 al Capitalei, arată dezastrul lăsat în urmă la scurt timp după incident. În timp ce încă se ridică praful...
#explozie, #Bucuresti, #camere video, #explozie bloc rahova bucuresti , #explozie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A plecat de acasa cu o bancnota, la 12 ani. Acum, e unul dintre cei mai cunoscuti oameni de pe planeta
Digi24.ro
ANALIZA Uniunea Europeana va primi o lovitura dureroasa prin intalnirea dintre Putin si Trump de la Budapesta
DigiSport.ro
A plecat de acasa cu o bancnota, la 12 ani. Acum, e unul dintre cei mai cunoscuti oameni de pe planeta

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Femeia găsită moartă într-o pădure a fost ucisă chiar de iubitul fiicei sale. A fost adormită, apoi sufocată și tăiată cu un cuțit
  2. Explozie într-un bloc din Rahova. Autoritățile pun la dispoziție linii telefonice pentru sprijinul imediat al locatarilor
  3. Emilia Șercan îl acuză pe procurorul general Alex Florența că a mințit public despre dosarul de kompromat: ”S-au plasat de partea infractorilor din politică”
  4. O persoană necunoscută a rupt sigiliul de pe țeava de gaze și a reluat alimentarea. Precizările făcute de ANRE și Distrigaz
  5. Aderarea României la OCDE, periclitată de situația pensiilor private. Decizia organizației atârnă de sesizările ÎCCJ și AUR
  6. Explozie puternică într-un bloc din București: 3 morți, mai mulți răniți / Se intervine cu o dronă / Cauze probabile ale tragediei / Arafat: Risc de prăbușire a întregii clădiri FOTO VIDEO
  7. Reacțiile de groază, surprinse de camere după explozia din București. Imaginile arată ca la cutremur VIDEO
  8. Evacuare în masă la Liceul Bolintineanu după explozie. Ministerul Educației: 15 săli de clasă sunt avariate FOTO
  9. 19 suspecți în dosarul de corupție de la Spitalul Militar. Prejudiciu de milioane de lei adus bugetului UE, al statului și al unității sanitare
  10. Dezvăluire de impact. Un fotbalist din Generația de Aur a copilărit în blocul distrus de explozie: ”Acolo la parter știi cine a stat?”