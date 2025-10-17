S-a finalizat intervenția după explozia din Rahova. Șeful ISU București-Ilfov: „Nu mai sunt victime în interiorul clădirii”

Autoritățile au anunțat, vineri după-amiază, finalizarea intervenției de salvare desfășurate la blocul afectat de explozia produsă în dimineață pe Calea Rahovei, în Sectorul 5 al Capitalei.

Generalul de brigadă dr. fiz. Irinel-Alexandru Precup, șeful ISU București-Ilfov, a declarat că nu mai sunt persoane surprinse în interiorul construcției, iar echipele de intervenție au acționat pentru punerea în siguranță a zonei afectate.

„În momentul de față, nu mai sunt victime în interiorul construcției. Intervenția și punerea în siguranță au fost realizate permanent, iar în acest moment intervenția noastră se finalizează”, a precizat Irinel-Alexandru Precup.

Oficialul ISU a explicat că operațiunile de salvare au fost extrem de dificile, având în vedere riscul ridicat de prăbușire a elementelor structurale ale clădirii.

„A fost o intervenție dificilă. Vreau să-i felicit pe colegii mei, prin acțiunile lor de punere în siguranță a planșeului și cu ajutorul unei instalații speciale, am reușit să scoatem în siguranță victimele. S-a acționat atât din interior, cât și din exterior. Eu am coordonat acțiunea din exterior”, a declarat șeful ISU București-Ilfov.

Întrebat despre stabilitatea imobilului, Irinel-Alexandru Precup a precizat că evaluarea tehnică va fi realizată de Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC).

„Experții ISC vor analiza foarte atent situația și vor oferi concluziile privind riscul de colaps al clădirii”, a menționat acesta.

Explozia s-a produs în dimineața zilei de 17 octombrie 2025, într-un bloc cu opt etaje de pe Calea Rahovei. Deflagrația, urmată de un incendiu de scurtă durată, a provocat moartea a trei persoane și rănirea altor 13, fiind activat Planul Roșu de intervenție.

